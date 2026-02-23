0 800 307 555
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
34
Помірне коливання у бік незначного ослабленні гривні
Протягом 16−20 лютого офіційний курс долара показав помірну тижневу волатильність із незначним загальним ослабленням гривні. За п’ять днів курс виріс з 43,1020 до 43,2667 грн/$ — на 16 копійок, або 0,38%. Рух був плавним: три дні поспіль спостерігалося помірне ослаблення гривні, а остання сесія принесла невелике відновлення. Останній тиждень лютого в Україні, ймовірно, пройде під знаком відносної стабільності гривні з помірними коливаннями, але з періодичними технічними реакціями ринку.
Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:
  • 16 лютого — 43,1020 грн/$;
  • 17 лютого — 43,1705 грн/$;
  • 18 лютого — 43,2577 грн/$;
  • 19 лютого — 43,2920 грн/$;
  • 20 лютого — 43,2667 грн/$.
Готівковий ринок протягом 16−20 лютого відзначався помірною, впорядкованою динамікою без різких змін:
  • у понеділок операції купівлі/продажу проходили на рівнях близько 42,84−43,40 грн/$;
  • потім гривня трохи послабшала — у вівторок курс піднявся до приблизно 42,91−43,48 грн/$;
  • в середу було зафіксовано незначний максимум близько 42,94−43,50 грн/$;
  • у другій половині тижня — у четвер і п’ятницю — котирування відкотилися, проте незначно, та зберігаючись біля 42,93−43,49 грн/$ і 42,9243,48 грн/$ відповідно.
Стабільний за тиждень спред в 56−57 копійок і вузький діапазон коливань свідчать про достатню ліквідність, тож тиждень пройшов у межах прогнозованого тихого коливання.

Курс на міжбанку

За підсумками тижня, що минув, міжбанківський ринок характеризувався помірними внутрішньоденними коливаннями та відносною стабільністю на рівні близько 43,3 грн/$:
  • понеділок, 16 лютого, розпочався з ранкового мінімуму 43,10 грн/$, попит наростав протягом дня і торги завершилися на 43,23 грн/$ при денному максимумі 43,26 грн/$;
  • у вівторок, 17 лютого, ринок відкрився близько 43,22 грн/$ (теж мінімум дня) і закінчив сесію на 43,31 грн/$;
  • середа почалася з 43,30 грн/$, а до вечора котирування знизилися до 43,26 грн/$. Денні коливання трималися в діапазоні 43,18−43,33 грн/$;
  • у четвер, 19 лютого, торги пройшли від ранкових 43,30 грн/$ до вечірніх 43,27 грн/$ з денним розкидом між 43,20 і 43,32 грн/$;
  • п’ятниця, 20 лютого, стартувала з котирування 43,30 грн/$, а закінчилася на 43,25 грн/$.
У підсумку зміна від ранкового мінімуму в понеділок (43,10 грн/$) до старту п’ятниці (43,30 грн/$) становила 20 копійок — тобто ринок показав незначне поступове підсилення долара без ознак панічних коливань.
Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку знижується вже четвертий тиждень поспіль: за підсумками 16−20 лютого склав $661,20 млн. Це майже на 10% менше, ніж попереднього тижня $725,50 млн) та майже на стільки ж процентів менше, ніж ще тижнем раніше — у перший тиждень лютого інтервенції сягали $794,25 млн.

Прогноз на цей тиждень

Регулятор наразі утримує офіційні індикатори й проводить інтервенції, які згладжують надмірні коливання на міжбанку — це знижує ймовірність різких змін упродовж тижня.
Ключовою фундаментальною складовою стримування коливань є надходження міжнародної допомоги. Разом з тим оперативні військово-політичні події, можливі удари по критичній інфраструктурі можуть швидко посилити попит на валюту й викликати локальне ослаблення гривні.
На кінець місяця також накладаються сезонні фактори — податкові та бюджетні потреби держскарбниці, а також корпоративні платежі, які формують короткострокові хвилі попиту й пропозиції на міжбанку. Водночас глобальна динаміка долара і загальносвітові фінансові настрої можуть підсилювати або пом’якшувати ці ефекти.
🔎 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокКурс валютПрогноз валют
