"У 2026 році ми плануємо продовжувати лібералізацію. І вона, ймовірно, стосуватиметься не тільки бізнесу, а й населення", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За 2025 рік строкові гривневі депозити населення зросли майже на 20%. Для Національного банку важливо, щоб українці тримали заощадження в гривні завдяки довірі до національної валюти, а не через валютні обмеження.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Довіра до гривні

Говорячи про курс гривні та валютну лібералізацію, а також про те, чи продовжить Нацбанк політику «привабливої гривні», Пишний зазначив: «Так, безумовно. Ми бачимо, що гривня користується довірою. За 2025 рік строкові гривневі депозити населення зросли майже на 20%, вкладення фізичних осіб в ОВДП у гривні — на 67%, а від початку повномасштабного вторгнення — більш ніж у п’ять разів».

«Для нас важливо, щоб українці тримали заощадження в гривні не через обмеження, а завдяки довірі до національної валюти, навіть незважаючи на війну», — зазначив голова НБУ.

Пишний також підкреслив: «Привабливість гривні тримається на двох речах: досить високих реальних відсоткових ставках і стійкій ситуації на валютному ринку. Ми й надалі дотримуватимемося виваженого та послідовного підходу до процентної політики. У валютно-курсовій політиці ми продовжимо працювати в режимі керованої гнучкості курсу, до якого перейшли у 2023 році. Його логіка проста: курс має дедалі більше поглинати шоки, але не генерувати їх. Цей режим працює, ми будемо й надалі згладжувати надмірні курсові коливання. Для цього є достатній рівень міжнародних резервів і всі необхідні інструменти».

Валютна лібералізація

Говорячи про те, що бізнес чекає на валютну лібералізацію, голова Нацбанку заявив: «Лібералізація триває постійно. У 2024−2025 роках ми досить активно пом’якшували валютні обмеження — і у вигляді масштабних пакетів, і точкових змін. Ми рухаємося поступово і тільки тоді, коли впевнені, що це не створить надмірного тиску на валютний ринок і міжнародні резерви».

«Минулого року ми також приділили значну увагу так званій стимулюючій лібералізації так званій стимулюючій лібералізації. Вона вже має три кластери: інвестиційний, донатний і новий позиковий ліміт, який ми запровадили 14 січня. У межах цих лімітів бізнес може проводити операції понад чинні обмеження за кількома напрямами. Насамперед це питання, які роками накопичувалися: погашення старих кредитів і репатріація дивідендів. Також: розрахунки за старий імпорт, фінансування закордонних підрозділів і повернення передоплати за товар, здійсненої до 23 лютого 2022 року», — заявив Пишний.

Голова НБУ також зазначив, що бізнес активно користується цими можливостями.

«З травня 2024 року 439 компаній сплачували відсотки за старими боргами, 995 компаній репатріювали нові дивіденди. Є й перші випадки використання інвестиційного ліміту — на суму 25 млн доларів, а загальний доступний залишок у межах цього ліміту зараз становить 175 млн доларів. При цьому тиск на валютний ринок від наших пом’якшень залишався помірним. У 2026 році ми плануємо продовжувати лібералізацію. І, скажу обережно, вона, ймовірно, стосуватиметься не тільки бізнесу, а й населення», — зазначив голова НБУ.

