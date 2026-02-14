0 800 307 555
Долар і надалі домінуватиме у світовій економіці — МВФ

Валюта
31
Директорка МВФ заявила, що роль долара у світі залишиться стабільною
Директорка МВФ заявила, що роль долара у світі залишиться стабільною, Фото: freepik
Американська валюта у найближчій перспективі залишатиметься ключовою у глобальній фінансовій архітектурі. Таку оцінку озвучило керівництво Міжнародного валютного фонду під час коментарів щодо ситуації на валютних ринках.
Про це пише Bloomberg.

Чому долар і надалі домінуватиме

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час спілкування з журналістами наголосила, що тимчасові зміни курсу не є визначальними для оцінки ролі долара у світі.
За її словами, наразі немає ознак, що позиції американської валюти можуть суттєво послабитися.
У МВФ підкреслюють: ключ до стабільності долара — не поточні ринкові коливання, а базові економічні фактори. Йдеться про масштаб економіки США, високий рівень розвитку фінансових ринків та їхню ліквідність, а також потужне підприємницьке середовище.
Сукупність цих чинників забезпечує американській валюті провідне місце у світовій валютній системі. Саме тому, за оцінкою фонду, долар і надалі залишатиметься головним інструментом міжнародних розрахунків і резервною валютою для багатьох країн.
