Як вдається зберігати макрофінансову стійкість країни та з якими позиціями Україна входить у 2026 рік. Про це розповів в інтерв’ю Голова НБУ Андрій Пишний для видання Про це розповів в інтерв’ю Голова НБУ Андрій Пишний для видання NV

Війна триває, енергетичні ризики зросли, невизначеність залишається безпрецедентною. Але водночас Україна має те, що неможливо виміряти одним показником — досвід управління фінансовою системою у найскладніших умовах та сформований запас міцності.

Як говорить Голова НБУ, інфляція після піку минулого року почала знижуватися, що дало змогу розпочати цикл пом’якшення процентної політики.

Банківська система залишається операційно стійкою, ліквідною й прибутковою. Кредитування економіки зростає, підтримуючи відновлення бізнесу, енергетики та оборонної промисловості.

Валютний ринок

Зі слів Пишного, валютний ринок працює в режимі керованої гнучкості, а міжнародні резерви перебувають на історично високому рівні, забезпечуючи здатність згладжувати шоки.

Як він зазначив: «Маємо обґрунтовані сподівання, що достатня міжнародна допомога збережеться. На 2026 рік наш прогноз — 51,4 млрд доларів, з яких 3,1 млрд ми вже отримали у січні».

«Наразі важливим етапом для нас є отримання нової програми з МВФ, тож Україна працює над виконанням попередніх заходів. Затвердження програми Фондом стане сигналом для донорів про нашу відданість відповідальній політиці та реформам. Стійкий приплив допомоги — це передумова для подальшого фінансування дефіциту бюджету без емісії та підтримки макрофінансової стійкості», — зазначив Андрій Пишний.

7% (як і у 2025 році), а у 2027−2028 роках — на близько 6% щороку. Раніше писали , за прогнозом НБУ, у 2026 році реальні зарплати зростуть на(як і у 2025 році), а у 2027−2028 роках — на близькощороку.

Водночас НБУ припускає, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 млн осіб).В 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації.

Раніше Національний банк України у рекомендаціях для банків щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин.

