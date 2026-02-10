Вартість долара може зрости до 45 грн. Аналітики переглянули свій прогноз курсу до кінця року Сьогодні 15:05 — Валюта

До кінця року курс долара може зрости до 45 грн

Минулого тижня Національний банк України дозволив курсу гривні коливатися в доволі широкому діапазоні, водночас поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Тиждень розпочався зі збільшення дефіциту валюти як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті. Водночас за підсумками чотирьох робочих днів обсяг дефіциту зріс лише на 13% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня.

Курс долара коливався в межах 40 копійок

Попри зростання попиту на валюту, НБУ не намагався жорстко обмежувати коливання гривні, але й не допустив наближення курсу до січневих максимумів.

На міжбанківському ринку курс долара коливався в діапазоні до 40 копійок, подекуди піднімаючись до 43,25 грн/$. Наприкінці торгової сесії у п’ятницю він знизився до 42,9 грн/$, що лише на 2 копійки більше, ніж тижнем раніше.

Зміцнення гривні відбулося вже після фіксації офіційного курсу, тому офіційний показник на поточний день встановлено на рівні 43,05 грн/$.

Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня знизився на 8% до $794 млн.

Прогноз аналітиків

За оцінками ICU, на початку місяця регулятор знову зіткнувся з підвищеним попитом на валюту, однак вирішив дозволити ринку більшу гнучкість і не поспішав нарощувати інтервенції.

Аналітики компанії переглянули свій прогноз і очікують, що до кінця року курс долара може зрости до 45 грн.

44.3 грн/$. Нагадаємо, раніше аналітики ICU прогнозували , що до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько

