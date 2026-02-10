0 800 307 555
Вартість долара може зрости до 45 грн. Аналітики переглянули свій прогноз курсу до кінця року

До кінця року курс долара може зрости до 45 грн
Минулого тижня Національний банк України дозволив курсу гривні коливатися в доволі широкому діапазоні, водночас поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Тиждень розпочався зі збільшення дефіциту валюти як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті. Водночас за підсумками чотирьох робочих днів обсяг дефіциту зріс лише на 13% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня.
Курс долара коливався в межах 40 копійок

Попри зростання попиту на валюту, НБУ не намагався жорстко обмежувати коливання гривні, але й не допустив наближення курсу до січневих максимумів.
На міжбанківському ринку курс долара коливався в діапазоні до 40 копійок, подекуди піднімаючись до 43,25 грн/$. Наприкінці торгової сесії у п’ятницю він знизився до 42,9 грн/$, що лише на 2 копійки більше, ніж тижнем раніше.
Зміцнення гривні відбулося вже після фіксації офіційного курсу, тому офіційний показник на поточний день встановлено на рівні 43,05 грн/$.
Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня знизився на 8% до $794 млн.

Прогноз аналітиків

За оцінками ICU, на початку місяця регулятор знову зіткнувся з підвищеним попитом на валюту, однак вирішив дозволити ринку більшу гнучкість і не поспішав нарощувати інтервенції.
Аналітики компанії переглянули свій прогноз і очікують, що до кінця року курс долара може зрости до 45 грн.
Нагадаємо, раніше аналітики ICU прогнозували, що до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 44.3 грн/$.
