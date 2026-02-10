Вартість долара може зрости до 45 грн. Аналітики переглянули свій прогноз курсу до кінця року
Минулого тижня Національний банк України дозволив курсу гривні коливатися в доволі широкому діапазоні, водночас поступово зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Тиждень розпочався зі збільшення дефіциту валюти як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті. Водночас за підсумками чотирьох робочих днів обсяг дефіциту зріс лише на 13% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня.
Курс долара коливався в межах 40 копійок
Попри зростання попиту на валюту, НБУ не намагався жорстко обмежувати коливання гривні, але й не допустив наближення курсу до січневих максимумів.
На міжбанківському ринку курс долара коливався в діапазоні до 40 копійок, подекуди піднімаючись до 43,25 грн/$. Наприкінці торгової сесії у п’ятницю він знизився до 42,9 грн/$, що лише на 2 копійки більше, ніж тижнем раніше.
Зміцнення гривні відбулося вже після фіксації офіційного курсу, тому офіційний показник на поточний день встановлено на рівні 43,05 грн/$.
Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня знизився на 8% до $794 млн.
Прогноз аналітиків
За оцінками ICU, на початку місяця регулятор знову зіткнувся з підвищеним попитом на валюту, однак вирішив дозволити ринку більшу гнучкість і не поспішав нарощувати інтервенції.
Аналітики компанії переглянули свій прогноз і очікують, що до кінця року курс долара може зрости до 45 грн.
Нагадаємо, раніше аналітики ICU прогнозували, що до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 44.3 грн/$.
