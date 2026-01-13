НБУ формує нові орієнтири курсу гривні — аналітики Сьогодні 11:04 — Валюта

Національний банк України розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Динаміка курсу

За перші дев’ять днів 2026 року офіційний курс гривні було послаблено на 1,7% до 43,08 грн за долар США.

Послаблення відбувалося за відносно невеликих обсягів валютних інтервенцій. У новорічний тиждень Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 633 млн доларів США. Протягом наступного тижня обсяг інтервенцій зріс до 712 млн доларів.

Для порівняння, в аналогічний період минулого року обсяг валютних інтервенцій НБУ становив майже 1,8 млрд доларів.

За оцінками ICU, дефіцит валюти на ринку в перші вісім днів 2026 року склав 639 млн доларів. В аналогічний період 2025 року цей показник перевищував 1 млрд доларів.

Погляд ICU

В інвестиційній компанії зазначають, що послаблення гривні на початку року є свідомим рішенням Національного банку. За оцінкою аналітиків, таким чином регулятор формує орієнтири можливого нового коридору коливань курсу гривні.

У компанії не виключають, що найближчим часом курс може повернутися ближче до рівня 42 грн за долар. «Ми очікуємо обмеженої волатильності курсу гривні до долара протягом року, хоча її коридор, імовірно, буде ширшим, ніж минулого року», — додали аналітики.

За підсумками 2026 року в ICU прогнозують поступове кероване послаблення курсу гривні до рівня близько 44,3 грн за долар США.

