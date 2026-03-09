Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Упродовж першого весняного тижня гривня відчутно послаблювалася. Загальне підвищення долара за п’ять днів склало 78 копійок, або ж 1,81%.

Інтенсивність руху курсу, що наростав до 4−5 березня, трохи знизилися до кінця тижня, 6 березня.

Про це повідомила Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Три антирекорди вартості гривні за тиждень

Офіційний курс Національного банку був таким:

02 березня — 43,0996 грн/$;

03 березня — 43,2343 грн/$;

04 березня — 43,4548 грн/$;

05 березня — 43,7170 грн/$;

06 березня — 43,88069 грн/$.

Готівковий ринок протягом першого тижня березня показав поступове послаблення гривні з помітним піком у середині тижня та невеликою корекцією ближче до п’ятниці. У понеділок купівля-продаж трималися близько 42,93−43,45 грн/$. Уже у вівторок купівельні ціни піднялися вище 43 грн — приблизно 43,13−43,70 грн/$, що вказує на зростаючий попит на долар серед населення.

Тиждень на міжбанку 2−6 березня пройшов у форматі послідовного тиску на гривню з початковим поступовим підвищенням долара, піком у середині тижня та подальшою корекцією й консолідацією наприкінці.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками першого весняного тижня був порівняно невисокий та є нижчим за середній з початку року ($810 млн) і склав $769,92 млн. Менше валюти цьогоріч Нацбанк продав протягом 9−13 лютого ($725,50 млн).

Причини коливань курсу

Різке підвищення курсу в перший тиждень березня було результатом одночасної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, які підсилювали попит на валюту.

Загострення на Близькому Сході, напади на танкери й ускладнення судноплавства спонукали ціни на нафту зростати вгору і зробили долар «надійною» валютою, яку скуповують у паніці.

Побоювання втрат і бажання застрахувати заощадження підштовхнули пересічних українців та компанії накопичувати валюту «про всяк випадок», що створило додатковий попит на готівковому і безготівковому ринках.

Зі слів банкірки, обмежені надходження валюти від експортерів і підвищена активність покупців зробили ринок більш вразливим до новин, тож у найближчі дні ймовірні підвищені коливання: подальший ріст цін на нафту або ескалація воєнного конфлікту можуть підсилити курс, тоді як дії регулятора або надходження зовнішньої допомоги — частково його уповільнити.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України заявив, що затримання владою Угорщини вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку перевозили до України, не матиме суттєвого впливу на валютний ринок.

У лютому 2026 року чистий попит на іноземну валюту в Україні скоротився як у безготівковому, так і у готівковому сегментах. Водночас Національний банк зменшив обсяги валютних інтервенцій із продажу валюти.

Період з 9 по 15 березня на валютному ринку проходитиме під впливом двох ключових факторів — сезонного перерозподілу попиту та пропозиції і політики Національного банку. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий

