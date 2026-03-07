0 800 307 555
НБУ проведе обмін безготівкової валюти на готівкову після інциденту з інкасаторами в Угорщині

У понеділок, 9 березня, Національний банк України проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це превентивне рішення, яке за потреби підтримає готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців.
Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Чи є проблеми з готівковою валютою

За даними регулятора, ситуація на готівковому валютному ринку залишається стабільною. Банки мають достатні запаси готівкової валюти, а середньоденні залишки в касах відповідають показникам минулого року.
Втім, певні ризики виникли через незаконне захоплення інкасаторських машин «Ощадбанку» на території Угорщини. Через це можуть з’явитися тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.
Саме тому НБУ готовий за потреби підкріплювати банки готівкою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Що зараз відбувається на валютному ринку

«Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. За режиму керованої гнучкості курс рухається в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти», — йдеться у повідомленні.
У повідомленні йдеться, що цього тижня на ринок впливали як внутрішні, так і зовнішні чинники. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході.
Крім того, на початку тижня та місяця традиційно зростає попит на валюту. Це пов’язано з купівлею валюти банками для покриття карткових операцій і роботи з готівкою після вихідних, а також із поновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і виплатою дивідендів бізнесом.
У міру зменшення впливу цих факторів баланс на валютному ринку поступово вирівнюється, що впливає і на динаміку курсу.

Затримання в Угорщині співробітників «Ощадбанку»

Нагадаємо, 5 березня 2026 року в Угорщині затримали сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку». Працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей.
Два броньовані інкасаторські автомобілі також були затримані під час операції.
За інформацією NAV, транспортні засоби рухалися з Австрії до України. У них нібито перевозили:
  • 40 мільйонів доларів США;
  • 35 мільйонів євро;
  • 9 кілограмів золота.
Ввечері 6 березня українській стороні вдалось домогтися звільнення сімох інкасаторів «Ощадбанку», які були затримані.
Про всі деталі цієї справи читайте тут:
В Угорщині викрали співробітників «Ощадбанку», інкасаторські машини та цінності: що кажуть МЗС, НБУ
Інкасаторів «Ощадбанку» затримали за підозрою «у відмиванні грошей»
З Угорщини вислали 7 українців у справі про викрадення інкасаторів «Ощадбанку»
НБУ
