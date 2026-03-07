НБУ проведе обмін безготівкової валюти на готівкову після інциденту з інкасаторами в Угорщині Сьогодні 11:04 — Валюта

У понеділок, 9 березня, Національний банк України проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це превентивне рішення, яке за потреби підтримає готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Чи є проблеми з готівковою валютою

За даними регулятора, ситуація на готівковому валютному ринку залишається стабільною. Банки мають достатні запаси готівкової валюти, а середньоденні залишки в касах відповідають показникам минулого року.

Втім, певні ризики виникли через незаконне захоплення інкасаторських машин «Ощадбанку» на території Угорщини. Через це можуть з’явитися тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.

Саме тому НБУ готовий за потреби підкріплювати банки готівкою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Що зараз відбувається на валютному ринку

«Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. За режиму керованої гнучкості курс рухається в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що цього тижня на ринок впливали як внутрішні, так і зовнішні чинники. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході.

Крім того, на початку тижня та місяця традиційно зростає попит на валюту. Це пов’язано з купівлею валюти банками для покриття карткових операцій і роботи з готівкою після вихідних, а також із поновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і виплатою дивідендів бізнесом.

У міру зменшення впливу цих факторів баланс на валютному ринку поступово вирівнюється, що впливає і на динаміку курсу.

Затримання в Угорщині співробітників «Ощадбанку»

Нагадаємо, 5 березня 2026 року в Угорщині затримали сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку». Працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей.

Два броньовані інкасаторські автомобілі також були затримані під час операції.

За інформацією NAV, транспортні засоби рухалися з Австрії до України. У них нібито перевозили:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Ввечері 6 березня українській стороні вдалось домогтися звільнення сімох інкасаторів «Ощадбанку», які були затримані.

