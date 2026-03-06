З Угорщини вислали 7 українців у справі про викрадення інкасаторів «Ощадбанку» Вчора 14:40 — Фондовий ринок

З Угорщини вислали 7 українців у справі про викрадення інкасаторів «Ощадбанку»

Сім українців, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть «вислані з Угорщини», заявив міжнародний речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Index.

Повідомляється, що на підставі розслідування, проведеного Національною податковою та митною службою, було встановлено особи семи затриманих громадян України. В п’ятницю, 6 березня, сімох затриманих було вислано з території країни.

В повідомленні Урядового інформаційного центру зазначається, що «операцію контролював колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом».

За даними видання, в четвер, 5 березня, Національна податкова та митна служба затримала сімох громадян України та два броньовані автомобілі для перевезення грошей, які з Австрії до України перевозили загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

За словами міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Петера Сіярто, уряд вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо перевезення готівки через Угорщину.

Сіярто додав, що в Угорщини «виникає законне питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії».

Очільник МЗС Угорщини розповів, що з січня поточного року українці перевезли через Угорщину загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків.

