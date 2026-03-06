Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках Вчора 17:23 — Фондовий ринок

Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках

Етикетка води «Карпатська Джерельна» стала предметом розгляду Антимонопольного комітету України. Регулятор оштрафував ТОВ «Карпатські мінеральні води» на 9,4 млн гривень через поширення неправдивих відомостей, зокрема на етикетці продукції та на сайті виробника, про походження мінеральної природної столової води з Українських Карпат.

На сайті АМКУ зазначили , що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувається вода ТМ «Карпатська Джерельна», та село Струтин Львівської області не належать до Українських Карпат.

Комітет також дослідив, як споживачі сприймають інформацію на етикетках, провівши відповідне опитування. Його результати показали, що назва «Карпатська Джерельна» у поєднанні із зображеннями гір, ялин та карти з позначкою «Карпати» може створювати у споживачів враження, що вода походить саме з цього регіону.

В АМКУ наголосили, що таким чином компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги перед іншими виробниками та продавцями мінеральних природних столових вод.

Водночас ТОВ «Карпатські мінеральні води» повідомило Комітет про намір змінити дизайн етикеток. Компанія планує чітко зазначати, що «Карпатська Джерельна» є виключно торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції. Наразі продукція з оновленим оформленням ще не введена в обіг.

За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет визнав дії компанії порушенням, передбаченим статтею 15−1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Вода «Карпатська Джерельна» вже кілька років активно присутня у медіапросторі. Зокрема, продукція цієї торговельної марки регулярно з’являлася у популярному телевізійному реаліті-шоу «Холостяк».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.