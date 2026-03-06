0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках

Фондовий ринок
352
Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках
Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках
Етикетка води «Карпатська Джерельна» стала предметом розгляду Антимонопольного комітету України. Регулятор оштрафував ТОВ «Карпатські мінеральні води» на 9,4 млн гривень через поширення неправдивих відомостей, зокрема на етикетці продукції та на сайті виробника, про походження мінеральної природної столової води з Українських Карпат.
На сайті АМКУ зазначили, що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувається вода ТМ «Карпатська Джерельна», та село Струтин Львівської області не належать до Українських Карпат.
Комітет також дослідив, як споживачі сприймають інформацію на етикетках, провівши відповідне опитування. Його результати показали, що назва «Карпатська Джерельна» у поєднанні із зображеннями гір, ялин та карти з позначкою «Карпати» може створювати у споживачів враження, що вода походить саме з цього регіону.
В АМКУ наголосили, що таким чином компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги перед іншими виробниками та продавцями мінеральних природних столових вод.
Водночас ТОВ «Карпатські мінеральні води» повідомило Комітет про намір змінити дизайн етикеток. Компанія планує чітко зазначати, що «Карпатська Джерельна» є виключно торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції. Наразі продукція з оновленим оформленням ще не введена в обіг.
За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет визнав дії компанії порушенням, передбаченим статтею 15−1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Вода «Карпатська Джерельна» вже кілька років активно присутня у медіапросторі. Зокрема, продукція цієї торговельної марки регулярно з’являлася у популярному телевізійному реаліті-шоу «Холостяк».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems