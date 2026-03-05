0 800 307 555
У Києві відкрили ще один МакДональдс на Лівому березі

МакДональдс відкрив у четвер новий ресторан у Києві (пр. П. Григоренка, 1-Г), він став 122 рестораном мережі в Україні, які працюють.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Новий «МакДональдз» має площу 497 кв. м та облаштований 121 місцями в залі й 128 на терасі. Він розташований поруч із Дарницьким мостом в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.
Неподалік є підземний паркінг, який слугуватиме також укриттям під час повітряної тривоги, зокрема для працівників та відвідувачів.
Здійснити замовлення можна за допомогою 10 терміналів самообслуговування з 6:00 до 23:00 або ж на «МакДрайві» з 5:00 до 23:00. Послуга доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття з 7:00 до 23:00. У ресторані також можна зробити замовлення через мобільний застосунок за допомогою нової функції «Мобільне замовлення».
Нова локація створила понад 70 робочих місць, зокрема для молоді від 16 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
