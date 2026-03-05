У Києві відкрили ще один МакДональдс на Лівому березі Вчора 16:12 — Фондовий ринок

У Києві відкрили ще один МакДональдс на Лівому березі

МакДональдс відкрив у четвер новий ресторан у Києві (пр. П. Григоренка, 1-Г), він став 122 рестораном мережі в Україні, які працюють.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий «МакДональдз» має площу 497 кв. м та облаштований 121 місцями в залі й 128 на терасі. Він розташований поруч із Дарницьким мостом в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.

Неподалік є підземний паркінг, який слугуватиме також укриттям під час повітряної тривоги, зокрема для працівників та відвідувачів.

Здійснити замовлення можна за допомогою 10 терміналів самообслуговування з 6:00 до 23:00 або ж на «МакДрайві» з 5:00 до 23:00. Послуга доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття з 7:00 до 23:00. У ресторані також можна зробити замовлення через мобільний застосунок за допомогою нової функції «Мобільне замовлення».

Нова локація створила понад 70 робочих місць, зокрема для молоді від 16 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.