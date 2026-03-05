Для чого Укрпошта починає розбудову мережі партнерських відділень
Укропошта вже має понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах. Тепер поширює цей досвід в Україні та планує відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року.
Про це пише генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Навіщо це
З його слів, у точках видачі будуть тільки посилки, тому — жодних черг і максимальна швидкість. Можливість обрати локацію, де ви плануєте бути у щоденних справах, — АЗС, супермаркет, кав’ярня тощо.
Навіщо це бізнесам
Зі слів Смілянського, це додатковий потік клієнтів і, як бонус, — оплата за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку.
«Нічого не потрібно. Укрпошта надасть програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки," — написав він.
Чи потрібен для цього термінал для приймання оплат?
- Ні, на першому етапі не потрібно. Усі посилки будуть передплаченими.
Укрпошта шукає супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця.
Форма бізнесу: юридичні особи, фізичні особи-підприємці (ФОП) на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.
Раніше ми писали, що Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський останніми тижнями завоював статус чи не найпомітнішого українського топменеджера у соціальних мережах та стрічках новин національних медіа. Утім, справжню ціну керівника визначають не вподобайки чи коментарі, а конкретні результати та виконані обіцянки.
Finance.ua вирішив проаналізувати заяви Ігоря Смілянського і перевірити, чи підкріплюються його слова реальними діями. Подробиці читайте у цій статті.
Довідка Finance.ua:
- Раніше Смілянський казав, якщо компанія відкриє свій банк, він забере на себе частину клієнтів державних Ощадбанку та ПриватБанку. «Це ринкова історія, це ж не примусово», — коментує він.
- Укрпошта розпочала продаж невикористовуваних об’єктів нерухомості та виставила на відкриті електронні аукціони 20 лотів у системі Prozorro.Продажі.
