Для чого Укрпошта починає розбудову мережі партнерських відділень

Укропошта вже має понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах. Тепер поширює цей досвід в Україні та планує відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року.

Про це пише генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Навіщо це

З його слів, у точках видачі будуть тільки посилки, тому — жодних черг і максимальна швидкість. Можливість обрати локацію, де ви плануєте бути у щоденних справах, — АЗС, супермаркет, кав’ярня тощо.

Навіщо це бізнесам

Зі слів Смілянського, це додатковий потік клієнтів і, як бонус, — оплата за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку.

«Нічого не потрібно. Укрпошта надасть програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки," — написав він.

Чи потрібен для цього термінал для приймання оплат?

Ні, на першому етапі не потрібно. Усі посилки будуть передплаченими.

Укрпошта шукає супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця.

Форма бізнесу: юридичні особи, фізичні особи-підприємці (ФОП) на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.

