Укрпошта розпродає нерухомість на понад 200 млн грн Сьогодні 19:34

Будівля Укрпошти в Дніпропетровській області, м. Кам’янське

Укрпошта розпочала продаж невикористовуваних об’єктів нерухомості та виставила на відкриті електронні аукціони 20 лотів у системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба системи

«Утримувати роками невикористовувані будівлі, витрачаючи на них мільйони податків, охорони та мінімальних платежів, — це не ефективність, а прямі втрати. Наш ресурс має працювати на доставку й сервіс, а зайві активи ми реалізуємо максимально прозоро — через Прозорро. Продажі», — зазначили в Укрпошті.

Загальна площа виставленого майна становить 32,8 тис. кв. м, що дорівнює приблизно 3% нерухомого портфеля компанії. Сукупна стартова вартість об’єктів перевищує 200 млн грн.

Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не використовуються в операційній діяльності та не впливають на надання поштових послуг.

Які об’єкти продають

Переважно на продаж виставлено колишні сортувальні приміщення та автобази, які втратили функціональне призначення після модернізації логістичної мережі компанії.

Найдорожчим лотом є будівля колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. кв. м. Стартова ціна об’єкта становить 56,9 млн грн. Приміщення не використовується з листопада 2022 року після перенесення операцій до нового автоматизованого центру.

Найменшу стартову ціну — 408 тис. грн — встановлено для частини будівлі колишнього відділення у Жденієві Закарпатської області площею 69,6 кв. м. Населений пункт обслуговується пересувним відділенням.

Витрати на утримання майна

У компанії зазначають, що утримання невикористовуваних об’єктів створює значні постійні витрати.

Щорічно на сплату податків витрачається понад 3,5 млн грн, із яких понад 1 млн грн припадає на львівський об’єкт. З урахуванням витрат на охорону та мінімальні комунальні послуги загальні витрати щонайменше подвоюються.

Реалізація активів дасть змогу зменшити постійні витрати на утримання нерухомості та спрямувати ресурси на розвиток логістичної інфраструктури і сервісів.

