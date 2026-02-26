До 80% за два роки: де найбільше зростуть ціни на нерухомість після війни Сьогодні 20:38 — Нерухомість

Нерухомість в Одесі значно подорожчає після закінчення війни, кажуть експерти

Попри війну, в окремих містах України ціни на первинному ринку не знижуються, а поступово зростають. Саме такі локації аналітики вважають потенційними лідерами різкого подорожчання житла після завершення бойових дій. Серед головних кандидатів — Одеса.

Накопичений попит і дефіцит житла

Після завершення війни Україну очікує масштабне переміщення населення. Частина людей повернеться додому, але багато хто обиратиме економічно активні та безпечні регіони. иЦе створить додатковий попит на житло.

Водночас будівельна галузь не зможе швидко його задовольнити. До повномасштабного вторгнення країна майже десять років нарощувала обсяги будівництва до 8−11 млн кв. м на рік. Зараз ринок працює приблизно на 60% від довоєнного рівня, а дефіцит працівників перевищує третину.

Після війни конкуренція за робочу силу лише посилиться — одночасно доведеться відновлювати інфраструктуру, промисловість і житловий фонд. Це означає, що пропозиція зростатиме повільно, а дефіцит квартир може зберігатися роками.

Чому саме Одеса

Аналітики вказують, що ключову роль відіграє не лише курортний статус міста, а його економічне значення.

До війни через морські порти проходило понад 70% українського експорту. Відновлення повноцінної роботи портів стане одним із державних пріоритетів.

Пожвавлення морської логістики потягне за собою розвиток банківського сектору, сервісних компаній і бізнесу, пов’язаного з експортом. А зростання зайнятості та доходів населення напряму впливає на попит на житло.

Обмежена забудова біля моря

Одеса поєднує функції великого ділового центру та курортного міста. Водночас земельні ділянки біля узбережжя фактично обмежені.

Нові проєкти в таких локаціях з’являються рідко, а кожен новий об’єкт автоматично отримує цінову надбавку.

На подібних ринках ціни зростають не поступово, а ривками — коли на обмежену кількість квартир різко збільшується попит.

Що показує міжнародний досвід

Світова практика свідчить, що після військових конфліктів стратегічні прибережні регіони часто дорожчають швидше за середні показники по країні.

Після стабілізації на Балканах зросли ціни на житло біля моря, а в Ізраїлі періоди зниження безпекових ризиків супроводжувалися прискореним подорожчанням нерухомості в ключових містах.

Економічна логіка проста: інвестиції повертаються туди, де є безпека, бізнес-активність і обмежена пропозиція.

Прогноз цін

За умов стабільного миру Одеса може стати одним із найдинамічніших ринків країни.

У перші пів року після завершення війни ціни на житло можуть зрости на 20−40%. Протягом двох років подорожчання потенційно може сягнути 80%, а в преміальному сегменті біля моря — фактично подвоїтися за кілька років.

Навіть обережний сценарій передбачає зростання щонайменше на третину. Головний фактор — не нестача покупців, а неможливість швидко закрити накопичений дефіцит житла.

