Де зросли ціни на оренду житла

Протягом 2025 року в західних областях України значно зменшувалася пропозиція житла для оренди. Водночас зріс попит на оренду.

Попит на оренду житла на заході України зріс наприкінці 2025 року, порівняно з груднем 2024 року. Водночас у Львівській області він знизився на 2%.

Західні області, де зріс попит на оренду житла

Волинська 17% Тернопільська 9% Івано-Франківська 8% Закарпатська 6% Хмельницька 5% Чернівецька 2%

Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла знизилася за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.

Де зменшилася кількість вільного житла для оренди

Івано-Франківська 32% Львівська 27% Тернопільська 18% Закарпатська 16%

Щодо цін, то найвища вартість оренди житла фіксується у Закарпатській області. Там середня сума на оренду складає 18,5 тис. грн. Другу позицію займає Львівська область з середньою ціною 14,4 тис. грн та Волинська область — 14 тис. грн.

Локальні тренди та ризики

Попри те, що загальний ринок нерухомості України все ще демонструє меншу активність, ніж до 2022 року, західні регіони вирізняються порівняно високою стабільністю як щодо цін, так і загальної активності покупців. Це підтверджується тим, що саме тут ціни на житло і комерційні об’єкти продовжують зростати, тоді як у східних і прифронтових регіонах вони залишаються стабільними або знижуються.

Це пов’язано не лише зі збереженням фізичної безпеки, а й з тим, що захід України став логістичним і соціально-економічним центром, де ВПО залишаються на довший термін, бізнеси інтегруються в місцеві ринки праці, а інвестори дивляться на довгострокові перспективи.

Однак цей тренд супроводжується й ризиками. Наприклад, обмежена пропозиція доступних квартир середнього сегмента може стримувати частину потенційних покупців, а зростання цін може не відповідати платоспроможності значної частини населення. Це створює потенційне напруження на ринку та ризик повільного «завмирання» частини пропозицій.

Водночас в 2025−2026 роках на первинному ринку нерухомості формується новий тренд, покупці стали частіше обирати квартири з ремонтом від забудовника, замість інвестування в житло в стані «після будівельників».

станом на 17 лютого 2026 року середня вартість метра в новобудовах Києва становить $1310. За останні 6 місяців ціна зросла на 2% у доларах.

