Де зросли ціни на оренду житла

Нерухомість
100
Де зросли ціни на оренду житла
Де зросли ціни на оренду житла
Протягом 2025 року в західних областях України значно зменшувалася пропозиція житла для оренди. Водночас зріс попит на оренду.
Попит на оренду житла на заході України зріс наприкінці 2025 року, порівняно з груднем 2024 року. Водночас у Львівській області він знизився на 2%.

Західні області, де зріс попит на оренду житла

Волинська17%
Тернопільська9%
Івано-Франківська8%
Закарпатська6%
Хмельницька5%
Чернівецька2%
Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла знизилася за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.

Де зменшилася кількість вільного житла для оренди

Івано-Франківська32%
Львівська27%
Тернопільська18%
Закарпатська16%
Щодо цін, то найвища вартість оренди житла фіксується у Закарпатській області. Там середня сума на оренду складає 18,5 тис. грн. Другу позицію займає Львівська область з середньою ціною 14,4 тис. грн та Волинська область — 14 тис. грн.
Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла знизилася за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.

Локальні тренди та ризики

Попри те, що загальний ринок нерухомості України все ще демонструє меншу активність, ніж до 2022 року, західні регіони вирізняються порівняно високою стабільністю як щодо цін, так і загальної активності покупців. Це підтверджується тим, що саме тут ціни на житло і комерційні об’єкти продовжують зростати, тоді як у східних і прифронтових регіонах вони залишаються стабільними або знижуються.
Це пов’язано не лише зі збереженням фізичної безпеки, а й з тим, що захід України став логістичним і соціально-економічним центром, де ВПО залишаються на довший термін, бізнеси інтегруються в місцеві ринки праці, а інвестори дивляться на довгострокові перспективи.
Однак цей тренд супроводжується й ризиками. Наприклад, обмежена пропозиція доступних квартир середнього сегмента може стримувати частину потенційних покупців, а зростання цін може не відповідати платоспроможності значної частини населення. Це створює потенційне напруження на ринку та ризик повільного «завмирання» частини пропозицій. Читайте більше деталей в нашій статті —
Нерухомість на заході України: що відбувається на ринку
Водночас в 2025−2026 роках на первинному ринку нерухомості формується новий тренд, покупці стали частіше обирати квартири з ремонтом від забудовника, замість інвестування в житло в стані «після будівельників».
Нещодавно ми писали, що станом на 17 лютого 2026 року середня вартість метра в новобудовах Києва становить $1310. За останні 6 місяців ціна зросла на 2% у доларах.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьОренда житла
