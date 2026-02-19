0 800 307 555
Попит на житло з ремонтом від забудовника зростає: тенденції 2026 року

Нерухомість
74
Забудовники почали масово пропонувати квартиру з готовим ремонтом
У 2025−2026 роках на первинному ринку нерухомості формується новий тренд, покупці стали частіше обирати квартири з ремонтом від забудовника, замість інвестування в житло в стані «після будівельників».
Про це свідчать дані аналітиків девелоперської компанії «Інтергал-Буд».

Первинний ринок

За даними аналітиків компанії, частка запитів на квартири з ремонтом від забудовника виросла з 15−20% у 2023 році до 35−45% у 2025 році. У 2026 році цей показник може зрости до 40−45%, що пов’язано із здорожчанням будматеріалів, робіт, дефіцитом кваліфікованих майстрів, проблемами з логістикою і невизначеністю бюджетів на виконання ремонту.
У компанії зазначають, що квартири з ремонтом реалізуються в середньому на 20−30% швидше, ніж об’єкти без оздоблення, а їхня вартість дорожче аналогічних об’єктів без ремонту на 20−40%.
Велику частку запитів на квартири з ремонтом у забудовників формує держпрограма «єОселя» — понад 50% запитів припадають саме на квартири з ремонтом, оскільки покупцям часто зручніше включити вартість ремонту до тіла кредиту.

Чому обирають квартири з ремонтом

Головними драйверами вибору квартир з ремонтами є невизначеність точного бюджету і строків виконання ремонтних робіт. Тільки у 2025 році вартість будівельно-монтажних робіт зросла майже на 6%, а ціни на матеріали та послуги на 10−30% (плитка на 18−30%, сантехніка на 20%, ламінат на 15%, фарби на 10%, гіпсокартон на 10−15%, утеплювачі на 15−20%).
Додатковий тиск створює кадровий дефіцит. На початок 2026 року у відкритому доступі понад 150 тис. вакансій для майстрів будівельної галузі. Нестача штукатурів, плиточників, електриків, сантехніків сягає 30−45%.
Вартість ремонтних робіт
Вартість ремонтних робіт, intergal-bud.com.ua
Окремим викликом стали блекаути, які ускладнили логістику з доставкою матеріалів, особливо на високі поверхи, та які безпосередньо впливають на терміни виконання робіт.
Блекаути, дефіцит професійних ремонтних бригад або необхідність пошуку окремих майстрів на кожен етап збільшують бюджет на 12−18% і подовжують строки ремонту до 4−16 місяців.

Вторинний ринок

Схожа тенденція спостерігається і на вторинному ринку: понад 60% угод припадає саме на квартири зі свіжим ремонтом. Об’єкти з «втомленим» або відсутнім ремонтом продаються довше та часто потребують дисконту.
У компанії прогнозують, що в 2026 році попит на квартири з ремонтом від забудовника збільшиться до 45%, та до 65−70% зросте на квартири з якісним і свіжим ремонтом на вторинному ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираНовобудовиКупівля квартири
