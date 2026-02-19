«Житловий закон»: у Раді пояснили, кому держава надаватиме житло безкоштовно Сьогодні 09:29 — Нерухомість

В Україні змінилися правила надання службового житла. Тепер право на безоплатне отримання житла у власність збережуть лише для чотирьох категорій громадян. Для інших службове житло надаватиметься виключно у користування на умовах оренди.

Відповідні норми передбачені Законом України «Про основні засади житлової політики», повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Хто зможе отримати житло безоплатно

Згідно із законом, право на безоплатне отримання житла у власність матимуть чотири категорії:

військовослужбовці та члени їхніх сімей;

працівники Національної поліції;

рятувальники ДСНС;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Житло для цих груп надаватиметься через визначені процедури: військовим і правоохоронцям — через відповідні відомства, рятувальникам — через органи ДСНС, дітям-сиротам — через соціальні служби або органи опіки та піклування.

Скасування приватизації службового житла

Раніше законодавство дозволяло приватизацію службового житла. Працівники державних установ, які отримували службові квартири, могли оформити їх у власність безоплатно.

Новий закон скасовує таку можливість для більшості категорій. Надалі службове житло для них матиме тимчасовий статус і надаватиметься лише у користування без права власності на умовах оренди.

Водночас для інших категорій громадян передбачено розвиток механізму доступного соціального житла.

«Раніше траплялися випадки, коли люди неодноразово приватизовували службове житло, продавали його та знову отримували. Тепер це неможливо — службове житло матиме виключно тимчасовий статус», — наголосила Олена Шуляк, додавши, що Закон нарешті ставить крапку в корупційних схемах, роблячи систему справедливою та прозорою.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що оренда житла з подальшим викупом може відкрити шлях до власного житла для українців, які не мають стартового капіталу. Водночас її впровадження потребує продуманої системи правил. Механізм, що передбачає закон «Про основні засади житлової політики», може стати реальною альтернативою іпотеки.

