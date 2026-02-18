Ціна квартир на первинці столиці зростає (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Ціни на первинку в Києві

Станом на 17 лютого 2026 року середня вартість метра в новобудовах Києва становить $1310. За останні 6 місяців ціна зросла на 2% у доларах.

Про це йдеться в інфографіці ЛУН.

Водночас попит на первинне житло підтримується державною іпотечною програмою.

Як видно на графіку, ціна квартир зростає і в цьому місяці сягла 57 100 грн за 1 кв. м. Нагадаємо, ще у серпні 2025 року ця ціна була на позначці 54 200 грн за метр квадратний.

Класи будівель

Ціна за преміум-клас нині сягає 139 тис. грн за 11 кв. м. Бізнес — 78 тис. грн, комфорт-клас — 49 700 грн за 1 кв. м, економ же можна придбати від 43 200 грн за 1 кв. м.

Які пропозиції забудовників, райони

Традиційно Печерський район тримає лідерство — 118 тис. грн за м. кв. За ним слідує Шевченківський та Подільський район — 73 400 і 70800 за кв. м — відповідно.

Найдешевше можна придбати квартиру в Деснянському районі — 35 500 грн за 1 кв. м.

Раніше писали , що на думку експерта керівника оціночної компанії «Дельта Консалтинг» Романа Рябова, бачимо зниження попиту на житло в районах, де перебої з опаленням були найчастішими та найтривалішими.

Так, частина орендарів почали шукати житло у будинках із автономним опаленням, генераторами чи стабільним енергопостачанням. Просів інтерес орендарів, зокрема, до житла на Лівому березі столиці.

Передмістя Києва

Бровари та Бориспіль тримають планку в 36 500 грн кв. м та 34 800 грн кв. м (відповідно).

Найдешевше в передмісті можна придбати квартиру в Гатному — 36 800 та Гостомелі — 30 000 грн за кв. м.

Близький до Києва Вишгород пропонує ціну 38 700 грн за кв. метр.

Нагадаємо, експерти повідомляють про «комунальну турбулентність», яка кардинально змінила настрій орендарів.

«Раніше люди вибирали між варіантами „ближче до метро“ та „новіший ремонт“. Сьогодні головне питання: в цьому будинку можна жити спокійно чи кожен вечір стане випробуванням. Саме це зрушення у свідомості запустило новий переділ ринку оренди на так звані „стійкі“ об’єкти і ті, що втрачають свої позиції і за попитом, і за цінами», — зазначає екпертка Луханіна.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики». Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.

Статистика демонструє значний ціновий розрив між регіонами. Розповідаємо, де ціни на квартири зросли найвищими темпами.

Згідно з даними ЛУН, п’ятірка міст з найбільшим приростом ціни на 1-кімнатні квартири за рік виглядає так:

Рівне — абсолютний лідер, де ціна зросла на $11 600; Київ — вартість збільшилася на $10 200; Одеса — тут нерухомість додала в ціні $9 500; Ужгород — здорожчання однокімнаток склало $6 000; Вінниця — замикає топ із показником +$5 700.

