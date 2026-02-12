ТОП-5 міст України, де житло подорожчало найбільше (інфографіка) Сьогодні 13:04 — Нерухомість

Ринок нерухомості продовжує зростати попри виклики воєнного часу

Аналітичний центр ЛУН оприлюднив свіжі дані щодо вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку України станом на лютий 2026 року. Статистика демонструє значний ціновий розрив між регіонами. Розповідаємо, де ціни на квартири зросли найвищими темпами.

За останній рік ринок нерухомості продемонстрував стійку тенденцію до зростання, особливо у західних та центральних областях. Поки Київ утримує статус найдорожчого міста за вартістю однокімнаток, інші обласні центри встановлюють рекорди за швидкістю приросту цін.

Ці дані будуть корисними для інвесторів та девелоперів, оскільки дозволяють виявити міста з найвищою динамікою капіталізації та оцінити потенційну прибутковість вкладень у порівнянні з порогом входу в різних регіонах.

Де житло подорожчало найбільше

Згідно з даними ЛУН, п’ятірка міст із найбільшим приростом ціни на 1-кімнатні квартири за рік виглядає так:

Рівне — абсолютний лідер, де ціна зросла на $11 600; Київ — вартість збільшилася на $10 200; Одеса — тут нерухомість додала в ціні $9 500; Ужгород — здорожчання однокімнаток склало $6 000; Вінниця — замикає топ із показником +$5 700.

Найдорожчі vs найдешевші регіони

Якщо говорити про ціни (а не темпи їх зростання), то станом на лютий 2026 року спостерігається чіткий розподіл вартості житла залежно від віддаленості від зони бойових дій та економічної активності регіонів.

Найдорожчі міста України (середня ціна за 1-кімнатну квартиру):

Київ — $70 000;

Львів — $69 500;

Ужгород — $66 000;

Рівне — $56 200;

Чернівці — $57 900.

Натомість найбільш доступне житло — на сході та півдні країни, де ціни залишаються значно нижчими. Найменшу вартість однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Запоріжжя — $15 500;

Миколаїв — $20 500;

Харків — $23 000;

Суми — $23 500.

найбільше зростання ціни на квартири у новобудовах саме у Рівненській області (+3,4% за місяць) — до 937 дол. за квадратний метр. Раніше ми повідомляли , що аналітики Dim. Ria також зафіксувалисаме у Рівненській області (+3,4% за місяць) — до 937 дол. за квадратний метр.

