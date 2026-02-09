Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує Сьогодні 10:50 — Нерухомість

Різниця в цінах на житло між штатами дуже суттєва

Ринок житлової нерухомості США після кількох доволі турбулентних років входить у фазу відносної стабільності. Попит є. Але поведінка покупців помітно змінилася. Замість імпульсивних рішень спостерігаються цифри та докладні розрахунки. Зокрема, і відносно реальної рентабельності, а ще в плані витрат на довгострокову перспективу.

Що ж зараз купують з нерухомості в США та скільки це коштує? За коментарями ми звернулись до кількох експертів. Найдокладніші відповіді надала юристка практики нерухомості та будівництва компанії «Приходько та партнери» Тетяна Тернавська. Вона зазначила, що «на сьогодні ринок виглядає обережним, але здоровим». Зауважила, що «клієнти більше не купують, як це було кілька років тому. Майже кожна угода починається з детального прорахунку бюджету, податків і реальних щомісячних витрат».

Поточні тенденції на ринку житлової нерухомості в США

Стабільну активність на цьому ринку підтримує й внутрішній попит й інтереси іноземців, зокрема українців. Високі ставки в договорах іпотеки покупців більше не шокують. Вони вже сприймаються, просто як нова реальність, в межах якої доводиться ухвалювати рішення.

З практики супроводу угод можна зробити висновки, що покупці ретельніше та уважніше рахують:

майбутні платежі за іпотекою;

податок на нерухомість, який доведеться сплатити;

суми за страховими виплатами;

платежі HOA (homeowners association), якщо йдеться про таунхауси чи кондомініуми.

Таке відповідальне ставлення помітно зменшує кількість імпульсивних покупок і підвищує якість угод.

Скільки коштує житло: орієнтовні бюджети

Різниця в цінах між штатами суттєва, навіть місто та його район мають значення. За відомостями з практики супроводу угод можна зробити висновки, що:

в Каліфорнії на покупку треба готувати від 750 тис. доларів (це середній бюджет);

в Нью-Йорку виходить трохи дешевше — від 650−700 тис. доларів;

у більшості районів Техасу житло коштуватиме, в середньому, 450−500 тис. доларів. Але бувають і вищі цінники.

Якщо, наприклад, в Лос-Анджелесі покупець за 600−700 тис. доларів зможе придбати невеликий будиночок чи кондомініум, то у Флориді за такі ж гроші можна буде взяти окремий цілком повноцінний будинок та ще й з прилеглою земельною ділянкою.

Які формати житла зараз у пріоритеті

«Фаворитами ринку» експерти називають:

single-family homes (одноповерхові будинки);

таунхауси.

Особливий попит на таке житло в регіонах в США серед сімей та покупців які раніше орієнтувалися виключно на великі міста. Тобто, зміни в пріоритетах.

«Наприклад, сім’я з бюджетом на 450−500 тис. доларів, яка спочатку розглядала кондомініум у великому місті, у підсумку може обрати собі будинок у передмісті Техасу або Флориди. Так за ті самі гроші люди отримують більше простору і менші витрати щомісяця», — пояснює Тернавська.

Таунхауси підходять тим, хто обирає компромісний варіант між окремим будинком та квартирою. Вони більш зручні в плані життя, більш вигідні в обслуговуванні ніж класичні апартаменти в місті.

Кондомініуми стабільно актуальні. Але після аналізу ринку можна зробити висновок, що їхня роль наразі змінилася. Тепер, як зазначають експерти, їх частіше купують не для постійного проживання, а для оренди або короткострокових інвестицій.

У дорогих мегаполісах саме цей формат залишається найреалістичнішим варіантом входження на ринок.

Регіональні відмінності: куди і чому зміщується попит серед покупців

Здавалося б ще нещодавно покупці прагнули придбати нерухомість в США в дорогих районах, в центрах мегаполісів. Але зараз тенденції помітно змінились. Попит активно «переходить» на більш доступні та спокійні регіони.

За словами Тетяни Тернавської, клієнти дедалі частіше переглядають власні початкові плани. Експертка зазначає, що «люди, які раніше принципово розглядали Нью-Йорк або Каліфорнію, сьогодні погоджуються і на Південні штати. Різниця в бюджеті може сягати сотень тисяч доларів без суттєвої втрати якості життя».

В яких штатах попит найвищий

В агенціях нерухомості, які працюють з американським ринком, наголошують, що найактивніше купують житло у:

Техасі;

Флориді;

Аризоні;

Північній Кароліні.

Об’єкти вартістю до 400−450 тис. доларів в зазначених штатах продають набагато швидше, ніж аналогічні варіанти у дорожчих регіонах.

Нью-Йорк та Каліфорнія залишаються привабливими з погляду ліквідності та в плані престижу. Але за словами фахівців «угоди там зазвичай складніші — і юридично, і фінансово».

Первинний та вторинний ринок: приховані витрати

На сьогодні, на ринку США різниця між новобудовами та вторинним житлом особливо відчутна.

«Новобудови дорожчі, але клієнти отримують більш передбачувані витрати. На вторинному ринку після купівлі нерідко доводиться вкладати ще 30−50 тис. доларів у ремонт або приведення будинку у відповідність до вимог страхових компаній», — застерігають представники «Приходько та партнери».

Разом із цим наголошують, що багатьох покупців об’єднує спільна помилка. Вони не враховують, «не закладають ці витрати наперед». В результаті, очікувана фінансова модель угоди може бути змінена, причому доволі суттєво.

Сучасні інвестиції в нерухомість США. Що зараз краще працює

Спроби швидко заробити на перепродажі ринок нерухомості в США більше не винагороджує.

«Сьогодні виграють ті, хто орієнтується не на зростання ціни, а на стабільний орендний дохід», — підкреслюють експерти.

До найбільш життєздатних інвестиційних проєктів вони відносять:

таунхауси та будинки;

об’єкти, де оренда перекриває іпотеку, податки та утримання.

Водночас найвигіднішими називають регіони, в яких населення активно мігрує.

Щоб вірно оцінити рентабельність вподобаного варіанта, інвесторам треба врахувати:

cap rate (коефіцієнт дохідності);

cash flow (свій реальний грошовий щомісячний потік);

термін окупності.

«Часто клієнти відмовляються від угоди вже на етапі розрахунків — і це, на мій погляд, правильне рішення», — підкреслює юристка «Приходько та партнери».

Податки та інші типові помилки покупців

В більшості випадків іноземці, які купують нерухомість в США, недооцінюють супутні витрати, а саме:

передбачений податок на нерухомість;

витрати на страхування;

HOA-платежі.

Консультуйтесь попередньо з перевіреними експертами. У практиці частішають випадки, коли перелічені витрати роблять інвестицію не настільки вигідною, якою вона вважалася на старті.

До найпоширеніших помилок можна віднести:

Купівлю без глибокого аналізу запропонованої локації. Орієнтир, в основному, на «вигідну ціну». Ігнорування законів та інших юридичних нюансів. Переоцінка потенціалу в плані можливості швидкого перепродажу.

Експерти впевнені, що в найближчі 12−24 місяці різких змін на ринку нерухомості не очікується. Ймовірним «сценарієм» вважають стабільність з помірними коливаннями цін.

В таких умовах виграють ті, хто буде рахувати наперед, діяти обережно, не чекати швидкого прибутку та обирати об’єкти з реальною цінністю.

