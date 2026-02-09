0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда житла в Україні: депутати пропонують знизити податкове навантаження для власників житла

Нерухомість
68
В Україні планують боротьбу з недобросовісними рієлторами
В Україні планують боротьбу з недобросовісними рієлторами
Парламентський комітет з питань державної влади напрацьовує пропозиції для законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг та оренди житла. Депутати обіцяють впровадити прозорі правила рієлторської діяльності та знизити податкове навантаження для власників житла.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.
Голова Комітету Олена Шуляк зазначила, що сьогодні ринок перебуває у значній тіні. За даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні.
Основною причиною цього називають високий рівень оподаткування — власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку.

Рієлторська діяльність та захист прав громадян

Окрему увагу Комітет приділить рієлторській діяльності. Нещодавно створена робоча група вивчає проблематику цього ринку та готує законодавчі пропозиції для забезпечення прозорості рієлторських послуг, захисту прав громадян і підтримки професійних рієлторів, які надають якісні послуги.
За словами Шуляк, нині на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками, які отримують комісію без фактичного надання послуги. Це викликає обурення громадян і дискредитує професію.
Читайте також
«Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов’язків: не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги», — наголосила голова Комітету.

Основні положення майбутнього законопроєкту

Законопроєкт передбачатиме:
  • значне зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, для стимулювання легалізації доходів;
  • впровадження прозорих правил рієлторської діяльності;
  • захист прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, за даними Світового банку, минулого року в Україні 900 осіб задекларували дохід від здачі в оренду житлової нерухомості на загальну суму в майже 3 млн грн.
Дані ДПС щодо останнього звітного періоду показують майже 3,5 тис декларацій на суму 466 млн грн, однак вони охоплюють не лише житлову нерухомість. Це пояснює, чому субсидіями на оренду житла, за даними Пенсійного фонду, змогли скористатися лише 83 родини з числа ВПО.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems