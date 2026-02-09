Оренда житла в Україні: депутати пропонують знизити податкове навантаження для власників житла Сьогодні 15:33 — Нерухомість

В Україні планують боротьбу з недобросовісними рієлторами

Парламентський комітет з питань державної влади напрацьовує пропозиції для законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг та оренди житла. Депутати обіцяють впровадити прозорі правила рієлторської діяльності та знизити податкове навантаження для власників житла.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Голова Комітету Олена Шуляк зазначила, що сьогодні ринок перебуває у значній тіні. За даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні.

Основною причиною цього називають високий рівень оподаткування — власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку.

Рієлторська діяльність та захист прав громадян

Окрему увагу Комітет приділить рієлторській діяльності. Нещодавно створена робоча група вивчає проблематику цього ринку та готує законодавчі пропозиції для забезпечення прозорості рієлторських послуг, захисту прав громадян і підтримки професійних рієлторів, які надають якісні послуги.

За словами Шуляк, нині на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками, які отримують комісію без фактичного надання послуги. Це викликає обурення громадян і дискредитує професію.

«Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов’язків: не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги», — наголосила голова Комітету.

Основні положення майбутнього законопроєкту

Законопроєкт передбачатиме:

значне зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, для стимулювання легалізації доходів;

впровадження прозорих правил рієлторської діяльності;

захист прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , за даними Світового банку, минулого року в Україні 900 осіб задекларували дохід від здачі в оренду житлової нерухомості на загальну суму в майже 3 млн грн.

Дані ДПС щодо останнього звітного періоду показують майже 3,5 тис декларацій на суму 466 млн грн, однак вони охоплюють не лише житлову нерухомість. Це пояснює, чому субсидіями на оренду житла, за даними Пенсійного фонду, змогли скористатися лише 83 родини з числа ВПО.

