В Україні готують реформу рієлторського ринку: що відомо Сьогодні 12:24 — Нерухомість

В Україні готують реформу рієлторського ринку: що відомо

У Верховній Раді планують напрацювати нові правила роботи на ринку рієлторських послуг. Тож оренда житла, купівля квартир і комісії рієлторів можуть стати зрозумілішими і прозорішими.

Найближчим часом у Верховній Раді планують створити Робочу групу, яка працюватиме над впорядкуванням сфери рієлторських послуг. Це передбачено законопроєктом «Про основні засади житлової політики» № 12377

Про такі плани повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Коли почнуть працювати над новими правилами

За словами Шуляк, парламент перейде до врегулювання проблемних питань рієлторської діяльності після остаточного ухвалення законопроєкту № 12377. Уже тоді на базі профільного комітету планують сформувати Робочу групу, яка напрацьовуватиме рішення та рекомендації для уряду.

Читайте також Свириденко доручила розглянути можливість встановлення вимог до рієлторів

Вона нагадала, що до Президента та уряду вже надходили петиції щодо необхідності впливу на ситуацію з непрозорими правилами роботи рієлторів. Крім того, прем’єр-міністерка доручала напрацювати пропозиції щодо подальшого розвитку цього ринку. Саме тому в прикінцевих положеннях законопроєкту № 12377 передбачено, що протягом місяця після його ухвалення та підписання комітет підготує законодавчі пропозиції для парламенту.

Скільки рієлторів працює в Україні і в чому проблема

За різними оцінками, в Україні може працювати до 40 тисяч рієлторів, які займаються орендою та купівлею-продажем нерухомості. Водночас точних даних щодо кількості таких фахівців немає, як і чіткого розуміння якості наданих ними послуг.

Як наголосила Шуляк, наразі відсутні прозорі критерії, які дозволяли б оцінити, чи отримують клієнти якісні послуги за зрозумілу та обґрунтовану вартість. Оплата, за її словами, має відповідати реальному обсягу роботи та рівню відповідальності, а не формальному доступу до інформації.

Читайте також Податківці озвучили розміри штрафів для рієлторів

Чому парламент проти монополізації ринку

Шуляк також пояснила, чому раніше не підтримала законопроєкт № 3618, зареєстрований у 2020 році. Документ передбачав обов’язкову сертифікацію рієлторів через визначену організацію, що, на її думку, створювало ризик монополії.

Вона підкреслила, що ринок має сам визначати механізми роботи, тоді як держава може надавати підтримку, зокрема через українські заклади вищої освіти, які здатні готувати фахівців з нерухомості.

Робоча група і участь ринку

На законодавчому рівні, зазначила Шуляк, необхідно встановити чіткі правила та порядки для рієлторської діяльності, водночас уникнувши монопольних зловживань. Саме для цього наприкінці поточного року й планують створити Робочу групу на базі профільного комітету.

До її роботи закликають долучатися як експертів, так і представників ринку, щоб напрацьовані пропозиції були збалансованими та дієвими. Після ухвалення законопроєкту № 12377 ці напрацювання передадуть на розгляд Міністерству розвитку громад та територій і парламенту.

Євроінтеграційний контекст

Окремо Шуляк нагадала, що ухвалення законопроєкту «Про основні засади житлової політики» є частиною зобов’язань України перед ЄС у межах програми Ukraine Facility. Відтак упорядкування ринку рієлторських послуг також є складовою євроінтеграційних зобов’язань держави.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.