Як Польща скорочує підтримку українських біженців: що буде далі

З 1 листопада 2025 року уряд Польші більше не фінансує проживання та харчування громадян України, які прибули до Польщі після агресії росії проти їхньої країни.

Про це пише видання Rzeczpospolita

Наразі він надає таку допомогу у виняткових випадках, наприклад, вагітним жінкам та людям з інвалідністю. Ті, хто виховує щонайменше трьох дітей (якщо всі діти старші за 7 років), втратили право на безкоштовне проживання, як і ті, хто щойно прибув до Польщі та не класифікується як вразлива група.

Держава більше не фінансує проживання в колективних житлових будинках українців, які проживають у Польщі рік або довше, — навіть якщо вони покривають частину витрат, — а також осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю та отримують допомогу по догляду.

Уряд також скасував існуюче гуманітарне звільнення — раніше це вирішували воєводи на прохання осіб «за виняткових обставин». Поправка також запровадила плату для українських пенсіонерів. Ті, хто отримує польську пенсію, повинні будуть сплачувати 15 злотих на день за проживання, незалежно від розміру пенсії.

Найбільша кількість біженців, які проживають у центрах для біженців, проживає в Малопольщі, зокрема в Рабці-Здруї, Криниці та Лімановій.

Що можуть очікувати українці

Українці, які прагнуть незалежності, можуть скористатися програмою «Разом до незалежності», яку реалізує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації у співпраці з Польським Червоним Хрестом та Польським центром міжнародної допомоги (FPPCPM).

Ця програма надає фінансову підтримку для покриття витрат на оренду квартири протягом 6 місяців, отримання водійських прав або вивчення польської мови.

Програма — вартістю вражаючих 93,5 мільйона злотих — була доступна лише для біженців, які проживають у колективних житлових будинках (ОКЖ) та легально проживають у Польщі з номером PESEL UKR.

Максимальний розмір

Субсидія на сім’ю не перевищує 20 000 злотих.

Що далі з допомогою для українців

Скасування проживання та харчування для біженців з України — не єдина зміна, яку планує уряд. Законодавчий порядок денний Ради Міністрів включає законопроект про скасування положень Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на цій території. Цей спеціальний закон, внесений у березні 2022 року, надає громадянам України в Польщі виняткові привілеї, включаючи відкритий ринок праці та доступ до охорони здоров’я, навіть для незастрахованих.

Уряд хоче, щоб на українців поширювалися ті ж правила, що й на інших іноземців у країні з дозволами на тимчасове проживання.

«Продовження дії закону, який містить спеціальні положення, може створити ризик нерівного ставлення щодо загального правового режиму для іноземців», — пояснює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA).

Хоча реалізація проекту запланована на четвертий квартал цього року, проект ще не реалізовано.

