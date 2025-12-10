З 1 січня в Польщі діятимуть нові штрафи за відсутність страхування Сьогодні 17:06 — Страхування

З 1 січня в Польщі діятимуть нові штрафи за відсутність страхування

Водії, які мають прострочені поліси страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, з 1 січня будуть отримувати збільшені штрафи.

Про це пише InPoland.net.pl.

Розмір штрафу залежить від типу транспортного засобу та тривалості перерви у страхуванні.

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами (OC) покриває компенсацію за збитки, завдані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, включно з тілесними ушкодженнями та пошкодженням майна.

Поліс оформлюється для конкретного транспортного засобу. З 1 січня 2026 року зростуть штрафи за відсутність такого страхування.

Як перевірити чинність страхового полісу

Інформацію про чинний поліс цивільної відповідальності можна перевірити на сайті Фонду гарантування страхування (Fundusz Gwarancyjny) у розділі «Baza OC i AC».

Далі потрібно обрати «Перевірка страхування цивільної відповідальності перед третіми особами» (Sprawdzenie ubezpieczenia OC) та «Ідентифікація страхування цивільної відповідальності перед третіми особами» (Identyfikacja umowy OC na dzień).

Ввести реєстраційний номер транспортного засобу або VIN-код, а також дату підтвердження поліса ОС та країну, в якій ви перебували на той момент. Потім натиснути Перевірити.

Якщо автомобіль застрахований, на екрані з’явиться інформація про марку та модель автомобіля, номер поліса ОС, а також адресу головного офісу страхової компанії.

Чинні штрафи за відсутність полісу (2025 рік)

Для водіїв у Польщі діють такі штрафи за відсутність страхування цивільної відповідальності перед третіми особами:

затримка від 1 до 3 днів — 1870 злотих;

від 4 до 14 днів — 4670 злотих;

понад 14 днів — 9330 злотих.

З дати отримання вимоги про оплату водій має 30 днів, щоб погасити заборгованість. Штраф можна розділити на максимум 24 безвідсоткові платежі.

Коли поліс не продовжується автоматично

Страхування цивільної відповідальності не поновлюється автоматично у таких випадках:

при купівлі нового автомобіля;

отримання транспортного засобу у спадок або як подарунок;



наявність короткострокового полісу;

коли страховий внесок за цивільною відповідальністю розділений на частини, і водій забуває сплатити одну з них.

Нові штрафи з 2026 року

З 1 січня 2026 року штрафи зростуть. Для легкових автомобілів максимальна сума становитиме 9610 злотих.

Зміни пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати до 4806 злотих брутто.

Нагадаємо, в Україні виплати за водіїв без автоцивілки значно зросли . У жовтні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило 1889 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на суму 144,1 млн грн. Порівняно з жовтнем 2024 року кількість виплат зросла на 52,6%, а їх загальна сума збільшилася на 112,3%.

