Виплати за водіїв без автоцивілки значно зросли

У жовтні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило 1889 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на суму 144,1 млн грн. Порівняно з жовтнем 2024 року кількість виплат зросла на 52,6%, а їх загальна сума збільшилася на 112,3%.

Зростання звернень через ДТП за участю незастрахованих водіїв

Основною причиною збільшення обсягу виплат стало зростання кількості звернень від потерпілих у ДТП, винуватцями яких були водії без чинного полісу ОСЦПВ

За цією категорією у жовтні було проведено 1031 виплату на суму 98,5 млн грн. Це становить 68,4% усіх виплат Фонду. Порівняно з минулим роком кількість таких виплат збільшилася на 125%, а їх сума — на 207%.

У МТСБУ пояснили, що таке зростання має разовий характер. У жовтні Бюро активно врегульовувало справи, накопичені раніше, щоб завершити фінансовий рік.

На динаміку виплат також вплинули зміни, запроваджені Законом № 3720-ІХ. Цей Закон зобов’язав представників пільгових категорій укладати договір ОСЦПВ. Оскільки ринок ще адаптується, частина водіїв не встигла оформити поліс, тому кількість випадків із незастрахованими винуватцями зросла.

Виплати за зобов’язаннями колишніх членів МТСБУ

У жовтні МТСБУ також здійснило 773 виплати на суму 39,1 млн грн потерпілим у ДТП, винуватцями яких були власники полісів ОСЦПВ, укладених з компаніями, що вже не є членами Бюро.

З початку 2025 року механізм таких виплат був удосконалений Законом № 3720-ІХ. Тепер компенсації здійснюються швидше, без очікування завершення ліквідації страховика або рішення про банкрутство.

Виплати за ДТП за участю водіїв пільгових категорій

Окремо МТСБУ у жовтні здійснило 76 виплат на суму 5,3 млн грн потерпілим у ДТП з вини водіїв пільгових категорій. Це випадки, які сталися до 30 червня 2025 року, коли такі водії були звільнені від обов’язку укладати договір ОСЦПВ.

Після 1 січня 2025 року всі власники транспортних засобів зобов’язані мати чинний договір ОСЦПВ. Для пільгових груп передбачено знижку 50% на страховий платіж, а учасники бойових дій можуть отримати компенсацію вартості поліса.

