Нацбанк перегляне правила платоспроможності страховиків: що зміниться з 2026 року
Національний банк України вніс зміни до вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків, привівши їх у відповідність до нового закону України «Про рейтингування», який набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Нові вимоги до платоспроможності страховиків
Зокрема, передбачено можливість використання в Україні публічних кредитних рейтингів, визначених авторизованими рейтинговими агентствами, заснованими в іноземних державах.
Закон «Про рейтингування», який набирає чинності з 1 січня 2026 року, встановлює процедуру авторизації рейтингових агентств, що планують визначати публічні кредитні рейтинги в Україні, а також дозволяє застосовувати кредитні рейтинги іноземних агентств після їх авторизації в Україні.
Документом також передбачено річний перехідний період для використання чинних рейтингів емітентів окремих цінних паперів. Окрім цього, уточнено низку положень з метою забезпечення їх однозначного застосування на практиці.
Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2025 року № 154, яка набирає чинності з 1 січня 2026 року.
