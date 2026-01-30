Уряд оновив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків Сьогодні 15:00 — Страхування

Підприємець подає заявку на страхування воєнних ризиків

Уряд удосконалив механізм страхування майна бізнесу від воєнних ризиків, який запрацював з 1 січня 2026 року. Розповідаємо, що саме змінилося.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі.

«Уряд у постійному діалозі з бізнесом, громадами та регіонами, тому ми вдосконалюємо цей механізм на додаткові запити від підприємців, які отримали за цей час», — написала Свириденко.

Що змінилося у страхуванні воєнних ризиків

Оновлені ліміти компенсації

Ліміт відшкодування — до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії — тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до групи пов’язаних компаній.

Розширено страхове покриття

Відтепер компенсація поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання. Йдеться про верстати, апарати, інструменти та іншу техніку, що використовується у виробничій діяльності.

Менше бюрократії

Процедуру подачі заявки спростили. Для участі в програмі більше не потрібно надавати звіт про оцінку майна — підприємець самостійно визначає суму можливих збитків.

Оцінка знадобиться лише у разі фактичного пошкодження або знищення майна.

Чітко визначені воєнні ризики

Компенсація надається не лише у разі прямих ракетних чи артилерійських ударів.

Програма також покриває шкоду від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та інших наслідків опосередкованого впливу зброї.

На яке майно поширюються зміни

Оновлений механізм діє щодо майна, пошкодженого або знищеного починаючи з 1 січня 2026 року. Зміни стали результатом постійного діалогу уряду з бізнесом, громадами та регіонами, які вже мають практичний досвід використання програми.

Як і раніше, державна підтримка працює у двох форматах:

пряма компенсація збитків для бізнесу прифронтових регіонів;

часткова компенсація страхової премії для підприємств в інших регіонах.

Програма страхування майна від воєнних ризиків є частиною політики «Зроблено в Україні» та адмініструється Експортно-кредитним агентством.

