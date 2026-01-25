Середня виплата за автоцивілкою становить понад 45 тис. грн
Торік зріс середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих у ДТП. За підсумками 2025 року, середня виплата досягла 45 050 грн, що на 33% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України, пише «Укравтопром».
Як пояснюють у МТСБУ, це повʼязано з впровадженням оновлених норм Закону про ОСЦПВ, подорожчанням відновлювального ремонту авто та збільшенням кількості ДТП.
Вартість страхування
Середня ціна поліса у 2025 році склала 3 162,67 грн. Це на 132% більше порівняно з 2024 роком, коли вона складала 1 361,77 грн.
«Зазначене зростання обумовлене не лише загальноринковими тенденціями, але й адаптацією страхових компаній до нових вимог законодавства, що, зокрема, призвело до збільшення операційних витрат, пов’язаних із врегулюванням страхових випадків та сервісним супроводом клієнтів», — йдеться у повідомленні.
Попри зростання вартості страхування, кількість укладених договорів ОСЦПВ залишилася близькою до показників 2024 року — понад 7,4 млн, скоротившись лише на 7,7%.
Лідери ринку
За підсумками 2025 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ з «ТАС» — 1 515 338. Друга та третя позиція за цим показником у «Оранта» та «Княжа вієнна іншуранс груп».
Саме ці страховики стали лідерами за кількістю отриманих страхових премій.
Водночас ці страхові компанії у 2025р. отримали та врегулювали найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП:
- «ТАС» — 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн;
- «Оранта» — 21 369 вимог на 857,9 млн грн;
- «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — 16 139 вимог на 706,5 млн грн.
