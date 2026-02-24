0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компенсація автоцивілки ветеранам тепер доступна навіть для неактивних полісів: як подати заяву

Особисті фінанси
41
Подати заяву про компенсацію автоцивілки можна, навіть якщо поліс уже неактивний
Подати заяву про компенсацію автоцивілки можна, навіть якщо поліс уже неактивний
Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву на компенсацію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), навіть якщо договір уже неактивний. Йдеться про поліси, укладені з 1 січня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Компенсація діятиме протягом трьох місяців для пільгових договорів, строк дії яких уже завершився.
За умовами програми 50% вартості поліса компенсує страхова компанія, іншу половину повертає держава.

Хто може подати заяву

Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, а також люди з інвалідністю внаслідок війни, якщо:
  • наявне посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);
  • виповнилося 18 років або більше;
  • РНОКПП верифікований;
  • договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;
  • авто не використовується для бізнесу чи перевезень;
  • об’єм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.
Компенсація не надається, якщо договір укладено без пільгової знижки для ветеранів або якщо автомобіль було продано.

Як подати заяву

Щоб отримати компенсацію, необхідно:
  1. Оновити застосунок та авторизуватися в «Дії».
  2. Обрати розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO».
  3. Перейти до послуги «Компенсація автоцивілки».
  4. Обрати пільговий договір (дані підтягуються автоматично).
  5. Вказати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.
У Міністерстві у справах ветеранів додали, що якщо договір не знаходить, ймовірно, необхідно оновити інформацію про категорію страхувальника.
Якщо з’явилось повідомлення:
«За даними МТСБУ, у вас немає жодного пільгового договору автоцивілки, за яким можна подати заяву, або його термін дії закінчився», потрібно:
  1. Перевірити термін дії договору.
  2. Перевірити дані свого договору за QR-кодом, а саме: Ваш податковий номер, VIN вашого авто, категорію пільги.
  3. За потреби звернутися до страхової компанії для уточнення або корегування інформації.
  4. Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія.
Якщо з’явилось повідомлення:
«За даними ЄДРТЗ у вас немає жодного авто у власності, за яким було укладено пільговий договір автоцивілки», необхідно:
  1. Звернутися в технічну підтримку Дія для уточнення інформації.
  2. За потреби звернутися до Сервісного центру МВС, для перевірки в реєстрі інформації про ваше авто.
  3. Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія після виправлення даних про ваше авто.
Нагадаємо, у грудні минулого року у застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.
Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяСтрахуванняАвтострахуванняАвтоцивілка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems