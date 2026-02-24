Компенсація автоцивілки ветеранам тепер доступна навіть для неактивних полісів: як подати заяву Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Подати заяву про компенсацію автоцивілки можна, навіть якщо поліс уже неактивний

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву на компенсацію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), навіть якщо договір уже неактивний. Йдеться про поліси, укладені з 1 січня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Компенсація діятиме протягом трьох місяців для пільгових договорів, строк дії яких уже завершився.

За умовами програми 50% вартості поліса компенсує страхова компанія, іншу половину повертає держава.

Хто може подати заяву

Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, а також люди з інвалідністю внаслідок війни, якщо:

наявне посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);

виповнилося 18 років або більше;

РНОКПП верифікований;

договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;

авто не використовується для бізнесу чи перевезень;

об’єм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.

Компенсація не надається, якщо договір укладено без пільгової знижки для ветеранів або якщо автомобіль було продано.

Як подати заяву

Щоб отримати компенсацію, необхідно:

Оновити застосунок та авторизуватися в «Дії». Обрати розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO». Перейти до послуги «Компенсація автоцивілки». Обрати пільговий договір (дані підтягуються автоматично). Вказати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

У Міністерстві у справах ветеранів додали , що якщо договір не знаходить, ймовірно, необхідно оновити інформацію про категорію страхувальника.

Якщо з’явилось повідомлення:

«За даними МТСБУ, у вас немає жодного пільгового договору автоцивілки, за яким можна подати заяву, або його термін дії закінчився», потрібно:

Перевірити термін дії договору. Перевірити дані свого договору за QR-кодом, а саме: Ваш податковий номер, VIN вашого авто, категорію пільги. За потреби звернутися до страхової компанії для уточнення або корегування інформації. Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія.

Якщо з’явилось повідомлення:

«За даними ЄДРТЗ у вас немає жодного авто у власності, за яким було укладено пільговий договір автоцивілки», необхідно:

Звернутися в технічну підтримку Дія для уточнення інформації. За потреби звернутися до Сервісного центру МВС, для перевірки в реєстрі інформації про ваше авто. Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія після виправлення даних про ваше авто.

Нагадаємо, у грудні минулого року у застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.

Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.

