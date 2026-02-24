Компенсація автоцивілки ветеранам тепер доступна навіть для неактивних полісів: як подати заяву
Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву на компенсацію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), навіть якщо договір уже неактивний. Йдеться про поліси, укладені з 1 січня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Компенсація діятиме протягом трьох місяців для пільгових договорів, строк дії яких уже завершився.
За умовами програми 50% вартості поліса компенсує страхова компанія, іншу половину повертає держава.
Хто може подати заяву
Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, а також люди з інвалідністю внаслідок війни, якщо:
- наявне посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);
- виповнилося 18 років або більше;
- РНОКПП верифікований;
- договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;
- авто не використовується для бізнесу чи перевезень;
- об’єм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.
Компенсація не надається, якщо договір укладено без пільгової знижки для ветеранів або якщо автомобіль було продано.
Як подати заяву
Щоб отримати компенсацію, необхідно:
- Оновити застосунок та авторизуватися в «Дії».
- Обрати розділ «Сервіси» → «Ветеран PRO».
- Перейти до послуги «Компенсація автоцивілки».
- Обрати пільговий договір (дані підтягуються автоматично).
- Вказати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.
У Міністерстві у справах ветеранів додали, що якщо договір не знаходить, ймовірно, необхідно оновити інформацію про категорію страхувальника.
Якщо з’явилось повідомлення:
«За даними МТСБУ, у вас немає жодного пільгового договору автоцивілки, за яким можна подати заяву, або його термін дії закінчився», потрібно:
- Перевірити термін дії договору.
- Перевірити дані свого договору за QR-кодом, а саме: Ваш податковий номер, VIN вашого авто, категорію пільги.
- За потреби звернутися до страхової компанії для уточнення або корегування інформації.
- Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія.
Якщо з’явилось повідомлення:
«За даними ЄДРТЗ у вас немає жодного авто у власності, за яким було укладено пільговий договір автоцивілки», необхідно:
- Звернутися в технічну підтримку Дія для уточнення інформації.
- За потреби звернутися до Сервісного центру МВС, для перевірки в реєстрі інформації про ваше авто.
- Подати заяву через «Ветеран PRO» у застосунку Дія після виправлення даних про ваше авто.
Нагадаємо, у грудні минулого року у застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.
Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.
Поділитися новиною
Також за темою
Блокування рахунків і борги: на що найчастіше скаржилися українці НБУ
Компенсація автоцивілки ветеранам тепер доступна навіть для неактивних полісів: як подати заяву
Де знайти роботу в галузі ОПК — добірка вакансій
Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки
У «Дії» запустили бета-тестування виконавчих документів: хто може долучитися
Що таке токсичний позитив та чому це небезпечно