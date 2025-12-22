У Дії запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ
У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.
Хто має право на компенсацію
Подати заяву можуть захисники та захисниці, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни у Дії та оформили автоцивілку з ветеранською пільгою після 1 січня 2025 року.
Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.
Як подати заяву в Дії
- Оновіть та зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
- Оберіть Компенсація автоцивілки.
- Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
- Виберіть Дія. Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
Після цього заява надсилається на опрацювання.
Поділитися новиною
Також за темою
У Дії запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ
В НБУ розповіли, чи загрожує банкрутство окремих страховиків роботі фінсектору
Українці стали менше оформлювати «Зелену картку» (інфографіка)
⛽️ Finance.ua дарує вам 4 сертифікати на пальне по 2000 грн!
Світовий банк уперше інвестує у страховий ринок України
З 1 січня в Польщі діятимуть нові штрафи за відсутність страхування