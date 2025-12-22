0 800 307 555
У Дії запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ

У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.

Хто має право на компенсацію

Подати заяву можуть захисники та захисниці, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни у Дії та оформили автоцивілку з ветеранською пільгою після 1 січня 2025 року.
Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.

Як подати заяву в Дії

  1. Оновіть та зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
  2. Оберіть Компенсація автоцивілки.
  3. Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
  4. Виберіть Дія. Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
Після цього заява надсилається на опрацювання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
