У Дії запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ Сьогодні 13:40 — Страхування

У Дії запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ

У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.

Хто має право на компенсацію

Подати заяву можуть захисники та захисниці, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни у Дії та оформили автоцивілку з ветеранською пільгою після 1 січня 2025 року.

Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.

Як подати заяву в Дії

Оновіть та зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO. Оберіть Компенсація автоцивілки. Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично). Виберіть Дія. Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).

Після цього заява надсилається на опрацювання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.