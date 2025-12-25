0 800 307 555
Страхування
🎄 Час новорічних див і максимальної вигоди!
З 25 по 30 грудня діють максимальні знижки року на страхування. Активуйте їх за промокодом DYVO — і платіть менше:
🚙 -20% на Автоцивілку
🌍 -30% на Зелену картку від ТАС
✈️ до -250 грн на Туристичне страхування
Лише кілька днів, щоб оформити страхування на найвигідніших умовах року.
Новорічні дива — це коли економія реальна.
Щоб скористатися пропозицією, переходьте за посиланнями:
Автоцивілка
Зелена картка
Туристичне страхування
Чому українці обирають страхування на Finance.ua:
✅ Оплата частинами без переплат (від mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ Додаткові знижки, бонуси та подарунки;
✅ Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;
✅ Постійна підтримка та прозорі умови.
За матеріалами:
Finance.ua
