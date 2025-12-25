Максимальна знижка року — 30% на страхування від Finance.ua. Страхування Сьогодні 11:15 — Страхування

🎄 Час новорічних див і максимальної вигоди!

З 25 по 30 грудня діють максимальні знижки року на страхування. Активуйте їх за промокодом DYVO — і платіть менше:

🚙 -20% на Автоцивілку

🌍 -30% на Зелену картку від ТАС

✈️ до -250 грн на Туристичне страхування

Лише кілька днів, щоб оформити страхування на найвигідніших умовах року.

Новорічні дива — це коли економія реальна.

Щоб скористатися пропозицією, переходьте за посиланнями:

Чому українці обирають страхування на Finance.ua:



✅ Додаткові знижки, бонуси та подарунки;

✅ Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;

✅ Постійна підтримка та прозорі умови. ✅ Оплата частинами без переплат (від mono, ПриватБанк , Ощадбанк, ПУМБ);

