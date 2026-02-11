Неочевидні звички водіїв, які шкодять авто Сьогодні 16:10 — Страхування

Неочевидні звички водіїв, які шкодять авто

Чи справді звичні дії автовласників можуть шкодити авто? У новому випуску подкасту Finance.ua Страхування розбираємо найпоширеніші водійські звички, які непомітно призводять до дорогого ремонту, та міфи, в які досі вірять автовласники.

Також поговоримо про страховий ремонт після ДТП: як він працює сьогодні та через які помилки водії найчастіше залишаються без виплат.

Гості випуску:

Денис Бабінін — автомайстер та власник мережі — автомайстер та власник мережі СТО ID Service

✅ Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua

Разом із експертами випуску обговорили:

🔵Щоденні звички водіїв та їхній вплив на авто: Чим загрожує їзда «на лампочці», чому не варто миттєво глушити двигун та що не так з викручуванням керма до упору.

🔵Автоміфи, у які досі вірять водії: Чи шкодить кондиціонер двигуну та чи справді часте миття авто викликає корозію.

🔵Нові правила страхового ремонту: що важливо знати водіям. Як працює страховий ремонт після змін у законодавстві, хто обирає СТО, які «страхові звички» найчастіше призводять до відмови у виплаті.

Цей випуск — must watch для всіх водіїв, незалежно від досвіду.

