Автоцивілка в «Дії»: як перевірити статус і що робити, якщо поліс не з’явився

Страхування
Електронний поліс у «Дії» має юридичну силу
Електронний поліс у «Дії» має юридичну силу
У мобільному додатку «Дія» для користувачів доступна автоцивілка. Поліс можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена «Дія». За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі.
«Дія» зібрала відповіді на найпоширеніші запитання водіїв.

Де знайти поліс і як перевірити статус

Паперові документи або PDF більше не потрібні. Відкрийте техпаспорт автомобіля в «Дії» — статус автоцивілки відображається кольоровою позначкою:
  • зелений — поліс дійсний;
  • жовтий — дані потребують уточнення, поліс тимчасово недійсний.

Коли поліс з’являється в «Дії»

Електронний поліс відображається наступного дня після того, як страхова компанія внесе його до Центральної бази МТСБУ.
Перевірити актуальний статус також можна на офіційному сайті МТСБУ — державному реєстрі автоцивілки.

Що робити, якщо поліс є в МТСБУ, але не відображається в «Дії»

Найпоширеніша причина — помилки в даних. Перевірте:
  • чи збігається VIN-код;
  • чи правильно вказаний номер авто в полісі на сайті МТСБУ.
Якщо є неточності, зверніться до страхової компанії для виправлення. Якщо всі дані правильні, переавторизуйтеся в застосунку «Дія».

Чи відображається поліс у користувача, який не є власником авто

Так. Для цього власник має додати вас як належного користувача.
Як це зробити: Дія → Сервіси → Водієві → Шеринг авто.
Після цього техпаспорт і страховка автоматично з’являться у вашому застосунку.

Чи є е-автоцивілка офіційним документом

Так, електронний поліс у «Дії» має юридичну силу. Це закріплено постановою Кабміну № 1453 від 29 грудня 2021 року. Цифрове свідоцтво підтверджує наявність страховки і може використовуватися під час перевірок.
