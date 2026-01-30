0 800 307 555
Каско 2026: покриття, вартість та приховані умови

Страхування
Падіння дерева, льоду з даху будинку, пожежа чи «тотал» — такі ризики важко передбачити, але від них можна захистити ваше авто. Саме в таких ситуаціях допоможе каско — добровільне страхування, що забезпечує комплексний захист саме вашого автомобіля.
У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua Страхування розповідаємо:
  • які ризики покриває каско;
  • які види цього страхування існують;
  • на що звернути увагу в договорі, щоб гарантовано отримати виплату;
  • скільки насправді коштує поліс.
🎥 Дивіться повний розбір у відео на YouTube-каналі Finance.ua Страхування.
До речі, завдяки Finance.ua у вас є чудова можливість оформити онлайн найвигідніший поліс каско. Залишайте заявку, та ми підберемо для вас найкращі пропозиції.
За матеріалами:
Finance.ua
КаскоСтрахуванняАвтострахування
