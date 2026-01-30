Каско 2026: покриття, вартість та приховані умови Сьогодні 10:30 — Страхування

Падіння дерева, льоду з даху будинку, пожежа чи «тотал» — такі ризики важко передбачити, але від них можна захистити ваше авто. Саме в таких ситуаціях допоможе каско — добровільне страхування, що забезпечує комплексний захист саме вашого автомобіля.

У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua Страхування розповідаємо:

які ризики покриває каско;

які види цього страхування існують;

на що звернути увагу в договорі, щоб гарантовано отримати виплату;

скільки насправді коштує поліс.

🎥 Дивіться повний розбір у відео на YouTube-каналі Finance.ua Страхування.

