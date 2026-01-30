Каско 2026: покриття, вартість та приховані умови
Падіння дерева, льоду з даху будинку, пожежа чи «тотал» — такі ризики важко передбачити, але від них можна захистити ваше авто. Саме в таких ситуаціях допоможе каско — добровільне страхування, що забезпечує комплексний захист саме вашого автомобіля.
У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua Страхування розповідаємо:
- які ризики покриває каско;
- які види цього страхування існують;
- на що звернути увагу в договорі, щоб гарантовано отримати виплату;
- скільки насправді коштує поліс.
