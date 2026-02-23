В яких країнах українські водії частіше потрапляли в ДТП у 2025 році
За даними МСТБУ, у 2025 році за кордоном було врегульовано понад 14,8 тисячі страхових випадків за «зеленою карткою». Це на 6,8% менше, ніж у 2024 році.
Експерти пояснюють зниження числа врегульованих випадків скороченням обсягу укладених договорів. Українці, які тривалий час перебувають за кордоном, переходять на місцеву реєстрацію автомобілів та оформляють страхові поліси у країнах перебування.
Найбільше ДТП серед українських водіїв у ЄС сталося у Польщі — майже 5 тисяч випадків із середньою виплатою близько 2,4 тисячі євро.
У Німеччині зафіксовано 2,8 тисячі випадків, середня виплата — 4,6 тисячі євро, а у Румунії — 865 випадків із середньою виплатою 4,2 тисячі євро. Вищі суми компенсацій пояснюють дорожчим ремонтом і медичними послугами у цих країнах.
