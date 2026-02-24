Де знайти роботу в галузі ОПК — добірка вакансій Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

ОПК масштабується і потребує фахівців у різних спеціальностях - від паяльників дронів до бухгалтерів

Оборонно-промисловий комплекс України продовжує активно розвиватися — підприємства розширюють виробництво, запускають нові напрями та масштабують команди. Галузь потребує фахівців різних профілів: від робітничих спеціальностей і інженерів до комунікаційників та фінансистів.

Ділимося добіркою актуальних вакансій від компаній ОПК від Work.ua . У переліку — пропозиції для кандидатів із різним досвідом і компетенціями.

Пайщик FPV-дронів

📍 Ірпінь

💰 25 000−35 000 грн (від виробітку)

Українська компанія ТОВ «Дрон Арсенал» виробляє FPV-дрони (камікадзе та бомбери) для ЗСУ. Команда шукає пайщика або людину, готову навчитися паяти електроніку. Головні вимоги — добре розвинена дрібна моторика, уважність, терпіння, вміння поводитися з паяльником, мультиметром, викруткою. Перевага надається фахівцям із досвідом, ветеранам, студентам технічних спеціальностей, пенсіонерам.

Графік: денна або нічна зміна — 9:00—20:00 , 21:00—08:00 відповідно, 5−6 днів/тиждень. Роботодавець обіцяє стабільну зарплату, навчання, сучасний цех для роботи.

Фахівці для Vyriy

Відразу три цікаві пропозиції роботи розмістила defence-tech компанія Vyriy — виробник бойових дронів і роботизованих систем.

Слюсар-автомеханік (НРК). До його обов’язків буде входити діагностика, ремонт та обслуговування механічного, пневматичного й гідравлічного обладнання. Фахівцю на цій посаді обовʼязково треба вміти працювати з ручним та електроінструментом, читати технічну документацію та креслення. Знання основ зварювання — перевага. Співробітника шукають в Києві. Зарплата оговорюється на співбесіді.

Івент-менеджер. Позиція доступна у Києві для організації полігонних демонстрацій і координації взаємодії з військовими й внутрішніми командами. У роботі головне системність, комунікація та швидка реакція на запити. Обовʼязковий досвід координації проєктів і розуміння специфіки військового середовища. Зарплата — за результатами співбесіди.

Спеціаліст-поліграфолог. Компанії потрібен фахівець для проведення досліджень кандидатів і співробітників, аналізу результатів і підготовки висновків для служби безпеки. Робота потребує профільної освіти, сертифікації та досвіду роботи з поліграфом. Важливі уважність, етичність і аналітичне мислення. Зарплата — 35 000−50 000 грн.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, бронювання, компенсацію 50% обідів, але головне — участь у створенні технологій для перемоги України.

Інженер-електронщик

📍 Дніпро

💰 50 000 грн (залежить від досвіду та навичок)

Виробник наземних дронів «Південний Парк» шукає інженера-електронщика для налаштування і тестування електронних компонентів, програмування мікроконтролерів й участі у повному циклі створення нових продуктів. Щоб працювати на посаді, потрібні вища освіта за напрямом радіоелектроніки й досвід роботи з контролерами безколекторних двигунів.

Майбутній співробітник отримає доступ до сучасного обладнання, цікаву роботу над дронами для фронту, бронювання. Графік роботи гнучкий, зайнятість — повна.

Оператор з прошивки й тестування БПЛА

📍 Дніпро

💰 24 000 грн

Вакансію спеціаліста для програмного налаштування, калібрування й фінальної перевірки БПЛА розмістив виробник безпілотників Ukr Sky Tech. Шукають впевненого користувача ПК, який розуміє базові принципи електроніки та має досвід роботи з вимірювальними приладами.

Компанія відкрита для співпраці з ветеранами, гарантує бронювання, стабільну зарплату, навчання специфіки обладнання, комфортні умови роботи.

Читайте також Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК

Інженер РЕБ

📍 Одеса

💰 За результатом співбесіди

BlueBird Tech — українська інженерна компанія, що розробляє інноваційні військові рішення на стику програмного забезпечення, ШІ та оборонних технологій. Компанії потрібен інженер РЕБ для проєктування, оптимізації та впровадження систем радіоелектронної боротьби.

Вимоги: вища радіотехнічна або суміжна освіта, досвід від 1−2 років, знання систем РЕБ, аналіз антенно-фідерних систем, готовність до польових випробувань. Натомість фахівець отримає участь у технологічних проєктах стратегічного значення, бронювання, сучасне робоче середовище, карʼєрне зростання.

Ваканії у компанії «Генерал Черешня»

Компанія «Генерал Черешня» створює FPV-дрони й дрони-перехоплювачі, і ось кого готова долучити до своєї команди:

Головний конструктор БПЛА. Компанія шукає спеціаліста, який займатиметься розробкою, виробництвом і впровадженням технологічних рішень у Києві. Працювати доведеться з 9:00 до 18:00, 5 днів на тиждень. Серед переваг роботи в компанії — участь у стратегічних проєктах для країни, бронювання, офіційне працевлаштування, навчання та професійне зростання в mil-tech сфері.

SMM-менеджер. Шукають фахівця, який бачить соцмережі як стратегічний канал комунікації, а не просто стрічку з постами. Робота включає ведення Instagram, Facebook і Threads, створення текстів і сторіс, роботу з трендами та аналітикою. Потрібні системність, грамотність і креативність.

Grant Manager / спеціаліст із пошуку грантів

📍Дистанційно або офіс

💰 Обговорюється на співбесіді

Компанія з оборонного сектору оголосила конкурс на посаду grant-менеджера . Основний фокус — залучення ресурсів для масштабування проєктів і розвитку нових напрямів. Потрібен досвід у грантрайтингу або фандрейзингу та впевнена англійська.

Компанія пропонує конкурентну зарплату, гнучкий формат роботи та можливість реально впливати на розвиток defence-tech проєктів. Щоб відгукнутися, потрібно надіслати супровідний лист.

Бухгалтер із зарплатні

📍Львів

💰 Від 35 000 грн

UDI Group — об’єднання українських компаній у секторі оборони та безпеки — шукає бухгалтера з нарахування зарплати. Працювати треба з великим штатом співробітників і звітністю. Робота передбачає нарахування зарплати, лікарняних, відпусток і підготовку звітів по ЄСВ та ПДФО. Досвід роботи й знання податкового законодавства — must have.

Графік роботи стандартний: пн-пт, 9:00—18:00 . Компанія пропонує бронювання, бонуси, навчання, стабільну зарплату.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.