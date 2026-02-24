Блокування рахунків і борги: на що найчастіше скаржилися українці НБУ Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Найчастіше клієнти банків та фінустанов звертаються щодо врегулювання простроченої заборгованості та блокування рахунків

Національний банк України опублікував звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2025 році. Найчастіше громадяни звертаються щодо врегулювання простроченої заборгованості та блокування рахунків.

Упродовж року регулятор отримав і опрацював загалом 61 000 письмових та усних звернень.

Скільки письмових звернень надійшло

У 2025 році НБУ опрацював 28 440 письмових звернень. Із них:

4 214 — щодо державних банків;

3 957 — щодо приватних банків;

1 012 — щодо банків іноземних банківських груп;

11 716 — щодо фінансових компаній;

1 473 — щодо страховиків;

1 509 — щодо колекторських компаній.

У 2025 році НБУ отримав та опрацював майже 61 тисячу звернень споживачів, bank.gov.ua

Основні проблеми у письмових зверненнях

Питання щодо банків

Найчастіше громадяни зверталися з таких причин:

блокування та арешти рахунків — 2 409 звернень;

шахрайство — 1 284;

кредитування в банках — 1 140;

проблеми з переказами — 1 027;

врегулювання простроченої заборгованості — 527.

Кількість письмових звернень була сталою протягом 1−3 кварталів, але дещо збільшилась у 4 кварталі, bank.gov.ua

Питання щодо небанківських установ

Серед звернень щодо небанківського сектору найпоширенішими були:

врегулювання простроченої заборгованості — 7 388 звернень;

кредитування у небанківських фінансових установах — 1 598;

кредитування військовослужбовців — 1 385;

невиплата страхового відшкодування — 716;

виплата страхового відшкодування не в повному обсязі — 508.

Усні звернення

У 2025 році НБУ опрацював 32 486 усних звернень.

Найчастіше громадяни зверталися з таких питань:

блокування та арешти рахунків — 4 014 звернень (12%);

врегулювання прострочених боргів — 3 639 (11%);

надання інформації про стан розгляду звернень — 3 388 (10%);

неможливість зняти або обміняти валюту — 2 210 (7%).

Найбільше звернень до контакт-центру надійшло у 1 кварталі, найменше — у 3 кварталі, bank.gov.ua

Блокування рахунків

До НБУ найчастіше звертаються щодо блокування банками рахунків клієнтів та одностороннього розірвання ділових відносин.

Як пояснює регулятор, такі рішення банки ухвалюють у разі виявлення підозрілих фінансових операцій або операцій, що не відповідають наявній у банку інформації про клієнта та його діяльність. У межах внутрішнього фінансового моніторингу банк може вимагати додаткові документи, інформацію або пояснення.

Якщо клієнт не надає запитувані матеріали, банк може заблокувати рахунок і ухвалити рішення про припинення обслуговування.

Алгоритм дій клієнта

Надати банку запитувані документи та пояснення для спростування підозр і перегляду рішення. Якщо банк не надсилав запитів, звернутися безпосередньо до установи для з’ясування причин блокування. У разі незгоди з рішенням банку, подати скаргу до НБУ.

Порушення під час врегулювання простроченої заборгованості

НБУ також часто отримує звернення щодо порушення законодавства фінансовими та колекторськими компаніями.

Заявники повідомляють, що під час першої взаємодії представники установ ігнорують заборону третьої особи на контакт із нею, використовують персональні дані без згоди, здійснюють дзвінки у вихідні дні, контактують з особами, не передбаченими договором про споживчий кредит.

Алгоритм дій споживача

З’ясувати найменування установи, яка здійснює взаємодію, та зафіксувати порушення: зробити скриншоти повідомлень і журналу дзвінків, записати розмови. Подати письмову скаргу керівництву установи. Якщо порушення не усунуто або звернення залишено без відповіді, звернутися до НБУ із зібраними доказами.

