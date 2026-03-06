Чи штрафуватимуть водіїв за паперову страховку — відповідь МВС Вчора 13:45 — Страхування

Чи штрафуватимуть водіїв за паперову страховку — відповідь МВС

В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

У відомстві зазначили, що в мережі знову поширюється недостовірна інформація про нібито автоматичне накладення штрафів на водіїв без електронного страхового поліса.

Чому інформація не відповідає дійсності

У МВС наголосили, що на сьогодні немає правових підстав для застосування системи автоматичної фіксації щодо цього порушення.

Зокрема, для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів. У цих документах має бути передбачена можливість фіксації саме відсутності страхового поліса.

Крім того, наявна система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху технічно не пристосована для виявлення відсутності страхового поліса.

У МВС зазначили, що це питання потребує як технічного, так і нормативного опрацювання. Про можливий запуск автоматичної фіксації такого правопорушення громадян обіцяють повідомити заздалегідь через офіційні джерела.

Поліція може перевіряти страховку під час зупинки

Водночас відсутність страхового поліса може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше.

У МВС нагадали, що оформлення страхового поліса є вимогою законодавства та важливим елементом безпеки для водіїв.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в мобільному додатку «Дія» для користувачів доступна автоцивілка. Поліс можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена «Дія». За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.