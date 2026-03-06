0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи штрафуватимуть водіїв за паперову страховку — відповідь МВС

Страхування
1954
Чи штрафуватимуть водіїв за паперову страховку — відповідь МВС
Чи штрафуватимуть водіїв за паперову страховку — відповідь МВС
В Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
У відомстві зазначили, що в мережі знову поширюється недостовірна інформація про нібито автоматичне накладення штрафів на водіїв без електронного страхового поліса.

Чому інформація не відповідає дійсності

У МВС наголосили, що на сьогодні немає правових підстав для застосування системи автоматичної фіксації щодо цього порушення.
Зокрема, для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів. У цих документах має бути передбачена можливість фіксації саме відсутності страхового поліса.
Крім того, наявна система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху технічно не пристосована для виявлення відсутності страхового поліса.
У МВС зазначили, що це питання потребує як технічного, так і нормативного опрацювання. Про можливий запуск автоматичної фіксації такого правопорушення громадян обіцяють повідомити заздалегідь через офіційні джерела.

Поліція може перевіряти страховку під час зупинки

Водночас відсутність страхового поліса може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше.
У МВС нагадали, що оформлення страхового поліса є вимогою законодавства та важливим елементом безпеки для водіїв.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в мобільному додатку «Дія» для користувачів доступна автоцивілка. Поліс можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена «Дія». За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтрахуванняАвтострахування
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems