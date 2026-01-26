0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес отримає гранти на генератори: уряд запускає нову підтримку

Енергетика
88
Підприємці зможуть отримати від 7500 грн до 15000 грн на генератор для свого бізнесу.
Підприємці зможуть отримати від 7500 грн до 15000 грн на генератор для свого бізнесу.
Уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Грант надаватиметься у формі одноразової виплати, яку можна використати лише на:
  • придбання генераторів, акумуляторів та інверторів;
  • оренду або лізинг такого обладнання;
  • встановлення та технічне обслуговування систем автономного живлення.
«Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло», — наголошують у міністерстві.

Хто може отримати підтримку

Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи:
  • 2-ї та 3-ї групи єдиного податку;
  • працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.

Розмір гранту

Сума допомоги залежить від кількості найманих працівників:
  • 1 працівник — 7 500 грн;
  • 2 — 9 000 грн;
  • 3 — 10 500 грн;
  • 4 — 12 000 грн;
  • 5 — 13 500 грн;
  • 6 і більше — 15 000 грн.
Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія. Згодом Мінцифри повідомить про початок подачі заявок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що на фоні відключень світла бізнес масово використовує генератори, що потребує зберігання запасів пального. Водночас законодавство передбачає окремі вимоги: при перевищенні встановлених обсягів виникає обов’язок подати декларацію. Без отримання ліцензії чи будь-яких дозвільних документів дозволено зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЕнергоресурси
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems