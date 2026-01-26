Бізнес отримає гранти на генератори: уряд запускає нову підтримку Сьогодні 15:33 — Енергетика

Підприємці зможуть отримати від 7500 грн до 15000 грн на генератор для свого бізнесу.

Уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Грант надаватиметься у формі одноразової виплати, яку можна використати лише на:

придбання генераторів, акумуляторів та інверторів;

оренду або лізинг такого обладнання;

встановлення та технічне обслуговування систем автономного живлення.

«Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло», — наголошують у міністерстві.

Хто може отримати підтримку

Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи:

2-ї та 3-ї групи єдиного податку;

працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.



Розмір гранту

Сума допомоги залежить від кількості найманих працівників:

1 працівник — 7 500 грн;

2 — 9 000 грн;

3 — 10 500 грн;

4 — 12 000 грн;

5 — 13 500 грн;

6 і більше — 15 000 грн.

Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія. Згодом Мінцифри повідомить про початок подачі заявок.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що на фоні відключень світла бізнес масово використовує генератори, що потребує зберігання запасів пального. Водночас законодавство передбачає окремі вимоги: при перевищенні встановлених обсягів виникає обов’язок подати декларацію. Без отримання ліцензії чи будь-яких дозвільних документів дозволено зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.

