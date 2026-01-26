Бізнес отримає гранти на генератори: уряд запускає нову підтримку
Уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Грант надаватиметься у формі одноразової виплати, яку можна використати лише на:
- придбання генераторів, акумуляторів та інверторів;
- оренду або лізинг такого обладнання;
- встановлення та технічне обслуговування систем автономного живлення.
«Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло», — наголошують у міністерстві.
Хто може отримати підтримку
Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи:
- 2-ї та 3-ї групи єдиного податку;
- працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.
Розмір гранту
Сума допомоги залежить від кількості найманих працівників:
- 1 працівник — 7 500 грн;
- 2 — 9 000 грн;
- 3 — 10 500 грн;
- 4 — 12 000 грн;
- 5 — 13 500 грн;
- 6 і більше — 15 000 грн.
Подати заявку на грант вже скоро можна буде на порталі Дія. Згодом Мінцифри повідомить про початок подачі заявок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що на фоні відключень світла бізнес масово використовує генератори, що потребує зберігання запасів пального. Водночас законодавство передбачає окремі вимоги: при перевищенні встановлених обсягів виникає обов’язок подати декларацію. Без отримання ліцензії чи будь-яких дозвільних документів дозволено зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті.
Поділитися новиною
Також за темою
Бізнес отримає гранти на генератори: уряд запускає нову підтримку
«Нафтогаз» збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб
ЄС офіційно відмовляється від російського газу: ухвалено остаточне рішення
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року
Експерт пояснив причину жорстких відключень у столиці
Брак електроенергії загрожує молочній галузі — асоціація