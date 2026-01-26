Експерт пояснив причину жорстких відключень у столиці Сьогодні 10:13 — Енергетика

Київ фактично працює лише на тій електроенергії, яку генерує всередині міста, адже зовнішнє підживлення досі не відновлено після масованої атаки 9 січня.

Як повідомив в коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, під час російських обстрілів основний удар припав на три столичні теплоелектроцентралі.

«Під обстрілом були в основному три великі київські ТЕЦ. А саме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ. І під обстрілами були підстанції, які забезпечують надходження в Київ електричної енергії з інших електростанцій, зокрема з Рівненської АЕС і з Трипільської ТЕС», — зазначив експерт.

За його словами, через масштабний дефіцит електроенергії можна припустити, що нині столиця живе виключно на власній генерації.

«Напевно, зараз Київ працює лише на тій енергії, яка генерується в столиці. І в нас немає підживлення ззовні. Поки не буде відновлено додаткове постачання електричної енергії в Київ ззовні, доти все це (аварійні відключення, — ред.) триватиме», — вказав Рябцев.

Він підкреслив, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів ще з 9 січня, що вказує на дуже серйозні пошкодження. Він також зазначив, що Україна тоді мала суттєвий дефіцит протиповітряної оборони, тому більшість російських ракет досягли цілей.

«Оскільки ремонтні роботи тривають з 9 січня, це означає, що пошкодження були серйозними. А вони не могли бути несерйозними, тому що атака 9 січня була успішною через великий дефіцит ППО. Дві ракети було лише збито з 18. Це означає, що 16 кудись влучили», — пояснив експерт

Рябцев додав, що після цієї атаки не варто очікувати істотного збільшення генерації на київських ТЕЦ до кінця опалювального сезону, оскільки ступінь пошкоджень не дозволяє швидко відновити систему.

