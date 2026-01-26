0 800 307 555
Експерт пояснив причину жорстких відключень у столиці

Київ фактично працює лише на тій електроенергії, яку генерує всередині міста, адже зовнішнє підживлення досі не відновлено після масованої атаки 9 січня.
Як повідомив в коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, під час російських обстрілів основний удар припав на три столичні теплоелектроцентралі.
«Під обстрілом були в основному три великі київські ТЕЦ. А саме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ. І під обстрілами були підстанції, які забезпечують надходження в Київ електричної енергії з інших електростанцій, зокрема з Рівненської АЕС і з Трипільської ТЕС», — зазначив експерт.
За його словами, через масштабний дефіцит електроенергії можна припустити, що нині столиця живе виключно на власній генерації.
«Напевно, зараз Київ працює лише на тій енергії, яка генерується в столиці. І в нас немає підживлення ззовні. Поки не буде відновлено додаткове постачання електричної енергії в Київ ззовні, доти все це (аварійні відключення, — ред.) триватиме», — вказав Рябцев.
Він підкреслив, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів ще з 9 січня, що вказує на дуже серйозні пошкодження. Він також зазначив, що Україна тоді мала суттєвий дефіцит протиповітряної оборони, тому більшість російських ракет досягли цілей.
«Оскільки ремонтні роботи тривають з 9 січня, це означає, що пошкодження були серйозними. А вони не могли бути несерйозними, тому що атака 9 січня була успішною через великий дефіцит ППО. Дві ракети було лише збито з 18. Це означає, що 16 кудись влучили», — пояснив експерт
Рябцев додав, що після цієї атаки не варто очікувати істотного збільшення генерації на київських ТЕЦ до кінця опалювального сезону, оскільки ступінь пошкоджень не дозволяє швидко відновити систему.
За матеріалами:
УНІАН
