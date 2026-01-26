«Нафтогаз» збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб
Група «Нафтогаз» цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи на виконання рішення уряду та з метою стабілізації ситуації в енергосистем.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
«Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою», — зазначив він у дописі в Facebook.
Корецький пояснив, що відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів.
«Координуємо свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів», — наголосив голова правління «Нафтогазу».
Як повідомлялося, в умовах погіршення ситуації в енергосистемі України через масовані російські обстріли енергоінфраструктури уряд доручив державним компаніям збільшити імпорт електроенергії.
