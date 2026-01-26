ЄС офіційно відмовляється від російського газу: ухвалено остаточне рішення Сьогодні 12:39 — Енергетика

Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу

У понеділок, 26 січня, 27 держав-членів Європейського Союзу офіційно ухвалили регламент про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG). Рішення є ключовим етапом реалізації плану REPowerEU, який полягає у припиненні залежності ЄС від російських енергоресурсів.

Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Що передбачає новий регламент

Згідно з ухваленим регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та LNG до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через 6 тижнів після набуття документом чинності.

Для чинних контрактів передбачено перехідний період.

Повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з початку 2027 року, а на постачання трубопровідного газу з осені 2027 року.

Перед дозволом на ввезення газу до Європейського Союзу країни-члени будуть зобов’язані перевіряти країну походження палива.

Порушення вимог регламенту тягнутиме за собою суттєві штрафи. Максимальні санкції можуть становити щонайменше 2,5 млн євро для фізичних осіб та щонайменше 40 млн євро для компаній. Штраф може дорівнювати щонайменше 3,5% від загального річного світового обороту компанії або 300% від передбачуваного обороту транзакцій.

Плани з диверсифікації постачань

До 1 березня 2026 року країни ЄС мають підготувати національні плани з диверсифікації газових постачань і визначити можливі ризики, пов’язані із заміщенням російського газу.

У разі оголошення надзвичайної ситуації та серйозної загрози безпеці постачання в одній або кількох державах-членах Єврокомісія зможе тимчасово призупинити дію заборони на імпорт газу. Максимальний строк такого призупинення становитиме чотири тижні.

Подальші кроки ЄС

Регламент буде опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу. Він набуде чинності наступного дня після публікації та застосовуватиметься безпосередньо в усіх країнах ЄС.

Окрім цього, Єврокомісія планує запропонувати окреме законодавство щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

