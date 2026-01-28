Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч Сьогодні 07:22 — Енергетика

Багато пристроїв варто вимикати з розеток з міркувань безпеки

Досить часто перед сном люди забувають про важливу рутину — від’єднати електроприлади від розетки. Електрики наголошують: прості дії можуть не лише зменшити рахунки за електроенергію, а й знизити ризик несправностей і пожеж. Із посиланням на видання Real Simple розповідаємо, які пристрої варто обов’язково вимикати перед сном.

Так, частина техніки продовжує споживати струм навіть тоді, коли нею не користуються. Частина із таких пристроїв може бути небезпечною, якщо залишати їх підключеними на ніч.

Які прилади краще вимикати на ніч

Електричні обігрівачі

Портативні обігрівачі не варто залишати увімкненими на ніч. Електрики попереджають: саме вони є однією з найпоширеніших причин пожеж у житлових будинках.

Обігрівачі споживають багато електроенергії, можуть перегріватися, перекидатися або нагрівати предмети поруч — штори, ковдри чи постіль. Якщо в кімнаті холодно, безпечніше взяти ще одну ковдру.

Смартфони та комп’ютери

Телефони, ноутбуки й планшети краще від’єднувати від мережі одразу після повної зарядки. Навіть якщо пристрій припиняє заряджання на 100%, він усе одно може споживати струм у режимі очікування. З часом це непомітно збільшує витрати на електроенергію.

Крім того, заряджання впродовж усієї ночі призводить до зайвого нагрівання, що скорочує термін служби акумулятора та зношує кабелі й розетки.

Пристрої з літій-іонними акумуляторами

Особливої обережності потребує техніка з літій-іонними батареями: електроінструменти, бездротові пилососи, павербанки, електричні зубні щітки, б’юті-гаджети. Під час заряджання такі акумулятори можуть перегріватися, а ризик загоряння зростає, якщо батарея стара, кабель пошкоджений або використовується неоригінальний зарядний пристрій.

Найкраще заряджати такі прилади вдень і від’єднувати їх від мережі одразу після зарядки.

Телевізори та ігрові консолі

Навіть у «вимкненому» стані телевізори, приставки та ігрові консолі продовжують споживати електроенергію.

Зручне рішення — підключити всю розважальну техніку до подовжувача з кнопкою вимкнення. Так ви зможете одним рухом повністю знеструмлювати всі пристрої на ніч.

Кухонна техніка

Кавоварки, чайники, тостери, мікрохвильовки — це прилади з високим навантаженням, якими користуються щодня, тому про них часто не замислюються. Водночас зношені контакти або внутрішні несправності можуть спричинити перегрів. Вимикання з розетки перед сном зводить цей ризик до мінімуму.

Прилади для укладання волосся

Фени, плойки та інші стайлери для волосся після використання довго залишаються гарячими. Якщо такий прилад випадково залишиться підключеним, це створює зайву небезпеку. Після використання дайте йому охолонути, від’єднайте від мережі та приберіть на місце — це і безпечніше, і охайніше.

Пошкоджена або стара електроніка

Якщо пристрій гріється без причини, іскрить, тріщить або має пошкоджений кабель чи штекер — його потрібно негайно вимкнути з розетки. Багато пожеж виникають не через екстремальні ситуації, а через старі або несправні прилади, які роками залишаються підключеними до мережі.

У таких випадках краще не ризикувати: від’єднати техніку та звернутися до фахівця, особливо якщо проблема може бути в розетці.

