Які пристрої не можна підключати до подовжувача

Багато українців та жителів інших країн часто користуються подовжувачами, щоб підключити кілька приладів одночасно або коли розеток на кухні чи в кімнаті не вистачає. Але електрики попереджають: неправильне використання подовжувачів може спричинити перегрів і навіть пожежу.
Про це пише видання Cnet.
Експерти радять не вмикати нову аерофритюрницю в дешевий подовжувач.
«Це створює величезну пожежну небезпеку», — попереджає електрик Пол Мартінес, власник компанії Electrified NYC у Брукліні.
За його словами, існує просте правило: ніяких подовжувачів чи подовжувальних блоків для приладів, які нагріваються або працюють постійно. Це питання безпеки.
Які прилади не можна вмикати у подовжувач
1. Аерофритюрниці
Аерофритюрниці чудово готують страви, але не повинні бути підключені до подовжувачів. Потужні моделі споживають до 2000 Вт, і це може викликати перегрівання кабелю. Тож краще підключати прилад безпосередньо до розетки й не тримати його постійно ввімкненим.
2. Мікрохвильові печі
Мікрохвильовка — ще один прилад, який «їсть» багато електроенергії. Якщо вона не вбудована, підключайте її до окремої розетки. Через високу потужність вона має працювати на виділеній лінії, а не через подовжувач.
3. Ланцюжок подовжувачів
Підключення подовжувача в інший подовжувач — серйозна помилка, яку електрики називають «daisy chaining». Таке «з'єднання в ланцюг» може спричинити перегрів і коротке замикання.
4. Обігрівачі
Портативні електрообігрівачі — одна з найчастіших причин пожеж. За оцінками Комісії з безпеки споживчих товарів США, у 2017−2019 роках вони ставали причиною приблизно 1700 пожеж щороку, частина з яких закінчувалася загибеллю людей.
«Якщо ви під’єднаєте подовжувач до обігрівача — штекер розплавиться, і це може викликати займання», — пояснює Мартінес.
Подовжувачі й мережеві фільтри слід використовувати лише для електроніки, а не для приладів.
5. Тостери та мініпічки
Попри невеликий розмір, тостери споживають чимало енергії. Мініпічки — ще більше (1200−1400 Вт). Якщо підключати їх через подовжувач, він просто не витримає навантаження і може згоріти.
«Люди не розуміють, що 14-gauge не витримає потужного приладу — тостера, мікрохвильовки чи посудомийки. Саме через це стаються пожежі в Нью-Йорку», — каже електрик.
6. Холодильники
Холодильники споживають менше енергії — 300−800 Вт, але працюють цілодобово, тому теж не призначені для подовжувачів. Навіть без займання — ризик у тому, що нестабільне живлення може викликати збої у роботі компресора.
7. Кондиціонери
Кондиціонери споживають багато енергії, тому мають бути під’єднані тільки до стінної розетки.
«Люди часто купують маленький кондиціонер, бо він дешевший, і сподіваються, що він охолодить усю квартиру. Але тоді компресор працює у 10 разів активніше, і це не лише марнує електроенергію, а й може стати причиною пожежі, якщо прилад під’єднаний до подовжувача», — зазначає Мартінес.
Підсумок
Основне правило просте: ніколи не використовуйте подовжувачі для потужних побутових приладів.
- Подовжувачі розраховані максимум на 15 ампер або 1800 Вт.
- Використовуйте їх лише для електроніки — ноутбуків, телевізорів, зарядок.
