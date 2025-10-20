0 800 307 555
Які пристрої не можна підключати до подовжувача

Енергетика
78
Багато українців та жителів інших країн часто користуються подовжувачами, щоб підключити кілька приладів одночасно або коли розеток на кухні чи в кімнаті не вистачає. Але електрики попереджають: неправильне використання подовжувачів може спричинити перегрів і навіть пожежу.
Про це пише видання Cnet.
Експерти радять не вмикати нову аерофритюрницю в дешевий подовжувач.
«Це створює величезну пожежну небезпеку», — попереджає електрик Пол Мартінес, власник компанії Electrified NYC у Брукліні.
За його словами, існує просте правило: ніяких подовжувачів чи подовжувальних блоків для приладів, які нагріваються або працюють постійно. Це питання безпеки.

Які прилади не можна вмикати у подовжувач

1. Аерофритюрниці

Аерофритюрниці чудово готують страви, але не повинні бути підключені до подовжувачів. Потужні моделі споживають до 2000 Вт, і це може викликати перегрівання кабелю. Тож краще підключати прилад безпосередньо до розетки й не тримати його постійно ввімкненим.

2. Мікрохвильові печі

Мікрохвильовка — ще один прилад, який «їсть» багато електроенергії. Якщо вона не вбудована, підключайте її до окремої розетки. Через високу потужність вона має працювати на виділеній лінії, а не через подовжувач.
3. Ланцюжок подовжувачів

Підключення подовжувача в інший подовжувач — серйозна помилка, яку електрики називають «daisy chaining». Таке «з'єднання в ланцюг» може спричинити перегрів і коротке замикання.

4. Обігрівачі

Портативні електрообігрівачі — одна з найчастіших причин пожеж. За оцінками Комісії з безпеки споживчих товарів США, у 2017−2019 роках вони ставали причиною приблизно 1700 пожеж щороку, частина з яких закінчувалася загибеллю людей.
«Якщо ви під’єднаєте подовжувач до обігрівача — штекер розплавиться, і це може викликати займання», — пояснює Мартінес.
Подовжувачі й мережеві фільтри слід використовувати лише для електроніки, а не для приладів.

5. Тостери та мініпічки

Попри невеликий розмір, тостери споживають чимало енергії. Мініпічки — ще більше (1200−1400 Вт). Якщо підключати їх через подовжувач, він просто не витримає навантаження і може згоріти.
«Люди не розуміють, що 14-gauge не витримає потужного приладу — тостера, мікрохвильовки чи посудомийки. Саме через це стаються пожежі в Нью-Йорку», — каже електрик.
6. Холодильники

Холодильники споживають менше енергії — 300−800 Вт, але працюють цілодобово, тому теж не призначені для подовжувачів. Навіть без займання — ризик у тому, що нестабільне живлення може викликати збої у роботі компресора.

7. Кондиціонери

Кондиціонери споживають багато енергії, тому мають бути під’єднані тільки до стінної розетки.
«Люди часто купують маленький кондиціонер, бо він дешевший, і сподіваються, що він охолодить усю квартиру. Але тоді компресор працює у 10 разів активніше, і це не лише марнує електроенергію, а й може стати причиною пожежі, якщо прилад під’єднаний до подовжувача», — зазначає Мартінес.

Підсумок

Основне правило просте: ніколи не використовуйте подовжувачі для потужних побутових приладів.
  • Подовжувачі розраховані максимум на 15 ампер або 1800 Вт.
  • Використовуйте їх лише для електроніки — ноутбуків, телевізорів, зарядок.
