7 бюджетних ґаджетів, що врятують під час блекаутів

росія продовжує атакувати енергосистему України, тому ризик нових відключень електроенергії залишається високим. Щоб не залишитися без зв’язку, тепла та світла, варто заздалегідь підготуватися і мати під рукою кілька ґаджетів, які допоможуть пережити блекаути з комфортом.

Реле напруги

Реле напруги — простий, але дуже корисний пристрій, який уберігає побутову техніку від перепадів електрики. Висока напруга може спалити прилади, а занизька (170−190 В) шкодить техніці з двигунами — холодильникам, пральним машинам тощо.

Встановити реле легко: достатньо базових знань електрики або допомоги знайомого електрика. Процес займає до 30 хвилин.

Ціна — близько 1 500 грн, що значно менше вартості ремонту побутової техніки.

ДБЖ для роутера

Щоб інтернет не зникав під час відключень світла, варто мати систему безперебійного живлення (ДБЖ). Вона автоматично підключає живлення, щойно пропадає електрика, тож роутер навіть не встигає перезавантажитися.

Такий пристрій забезпечує роботу інтернету до 6−8 годин, а коли світло повертається — сам заряджає акумулятор. Для роутерів обирають моделі з роз’ємом на 12 В.

Вартість — від 1 000 до 2 000 грн.

ДБЖ для ПК

Безперебійники для комп’ютерів працюють за тим самим принципом, але головне їхнє завдання — дати час зберегти документи та безпечно вимкнути ПК.

Для офісного комп’ютера вистачить моделі на 500 Вт, для ігрового — 1 000 Вт і більше. Варто мати запас потужності 20−30%.

Вартість пристрою на 1 000 Вт — від 7 000 до 10 000 грн.

Кнопковий телефон: надійний зв’язок у будь-яких умовах

Під час тривалих відключень світла смартфони швидко розряджаються. На цей випадок стане у пригоді звичайний кнопковий телефон — старенька Nokia або сучасна модель, яка тримає заряд 3−5 днів.

Сучасні кнопкові телефони мають USB-роз'єми для зарядки й працюють навіть від павербанку.

Ціна — від 1 500 до 5 000 грн.

Термос: тепло і комфорт

Термос — незамінна річ у період блекаутів. Гаряча вода зберігається до 10−12 годин, тож можна завжди мати під рукою чай або каву. Деякі моделі зберігають тепло навіть добу.

Є й термоси для їжі — вони допомагають тримати обід гарячим.

Вартість хороших моделей — від 1 000 грн, краще брати об’єм не менше 2 літрів.

Вогнегасник

Коли вдома з’являються генератори, павербанки та акумулятори, ризик займання зростає. Вогнегасник у таких умовах — обов’язковий.

ДСНС радить мати вуглекислотний вогнегасник: він не залишає пилу, охолоджує і безпечний для електроприладів. Порошкові моделі краще гаситимуть тканини, меблі чи одяг. Це річ, яку краще мати й не використовувати, ніж пошкодувати, що її не було.

Ціна — 1 200−2 500 грн.

Ліхтарики та батарейки

Ліхтарики — перше, що потрібно при блекауті. Варто мати кілька — кишеньковий, кемпінговий, настільний. Для створення затишку підійдуть LED-гірлянди на батарейках або USB.

Не забувайте перевіряти запас акумуляторів і батарейок (AA, AAA, «таблетки»). А використані елементи обов’язково здавайте на утилізацію.

Вартість відрізняється, залежно від вашого вибору. Бюджетні моделі коштують від 80 до 300 грн. Проте якісні туристичні чи преміум ліхтарики можуть обійтися і до 3 000 грн.

