Як пережити зиму: рф знищила більше половини видобутку газу в Україні

Удари рф по енергетичній інфраструктурі знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні.

Про це пише Bloomberg

На початку цього тижня українська влада повідомила, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва.

Києву можливо доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.

Газова інфраструктура України, яка до повномасштабного вторгнення росії була здатна задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних ракетних і дронових ударів.

Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання країни.

Після нещодавніх ударів Україна звернулася з терміновим проханням до партнерів з G7 про надання обладнання для відновлення енергетичної системи та фінансової підтримки для оплати необхідного імпорту газу. Київ також вкотре нагадав, що досі потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури.

Закупівля газу

З початку цього року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу у закордонних постачальників, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. Хоча офіційний Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть 5,8 млрд, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки.

Точна кількість газу, необхідна Україні, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених об’єктів та впливу майбутніх авіаударів. За оцінками, рахунок за аварійні енергетичні ремонти становить близько 758 мільйонів євро.

Раніше Україна запустила мережу акумуляторних батарей у секретних місцях, щоб уникнути тривалих відключень електроенергії у разі атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, в Україні почав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт, побудований компанією ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence Energy B.V. Комплекс включає 6 об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях, збудованих за рекордно короткий термін — лише за один рік. Інвестиції у проєкт склали 125 млн євро.

