Уряд збереже фіксовану ціну на газ і заборонить відключати світло на прифронтових територіях — Зеленський

Держава ухвалила рішення про мораторій на відключення електрики у прифронтових громадах. Також уряд збереже фіксовану ціну на газ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Рішення щодо енергетики

«Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати», — зазначив президент.

За його словами, також обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей.

«Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», — додав Зеленський.

Підвищення зарплат вчителів

Крім того, він доручив підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.

«Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую від урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міненерго розробило сценарії для опалювального сезону з урахуванням усіх ризиків. Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням усіх ризиків, але наразі немає підстав говорити про тривалі відключення електроенергії чи газу для споживачів.

Крім того, у Верховній Раді пропонують запровадити нову систему оплати праці педагогів — фіксовану ставку у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

