Міненерго розробило сценарії для опалювального сезону з урахуванням усіх ризиків

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням усіх ризиків, але наразі немає підстав говорити про тривалі відключення електроенергії чи газу для споживачів.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Ситуація під контролем

«Говорити про те, що у нас будуть довготривалі відключення світла, зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути. Але маємо досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень», — сказала Гринчук.

Вона додала, що не робитиме песимістичних прогнозів щодо тривалості можливих відключень: «Я не буду, як більшість експертів перед зимою, прогнозувати, що у нас буде по 10−12−20 годин без світла. Ми це чуємо постійно».

Все залежить від атак та відновлення

За словами міністерки, ситуація в енергетиці залежатиме передусім від наслідків російських атак і швидкості відновлення об’єктів.

Щодо Чернігівської області, де після останніх ударів кілька днів діють графіки погодинних відключень електроенергії, Гринчук повідомила, що точні терміни відновлення передбачити складно.

«Ми щодня по кілька разів відновлюємо об’єкти. Намагаємося, щоб це тривало недовго. Уже вирішили дуже складну ситуацію в деяких містах. Тому хоча графіки і діють, але електрика в людей є», — сказала вона.

Графіки відключень газу

Коментуючи можливість відключень газу, очільниця Міненерго зауважила, що «розглядаються різні сценарії на різні випадки», проте сподівається, що до найгірших із них вдаватися не доведеться.

«Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але, використовуючи досвід в електроенергетиці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми», — наголосила Світлана Гринчук.

