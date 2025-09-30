0 800 307 555
Яка ціна природного газу в жовтні — інфографіка

Енергетика
18
Українські постачальники газу оприлюднили цінники на жовтень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна зросла до понад 26 грн за кубометр.
Про це повідомляє ГазПравда.
За даними традиційного огляду цін ГазПравди, на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.
Місячні цінники у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Нагадаємо, що базовими в Україні є саме річні пропозиції. А понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.
Річний тариф від ГК «Нафтогаз України» діє до 30 квітня 2026 року включно.
Раніше «Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку. Про це розповівголова правління компанії Сергій Корецький.
За його словами, цього року Україна вимушена імпортувати рекордні обсяги — близько 6 млрд кубометрів газу.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
