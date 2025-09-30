Яка ціна природного газу в жовтні — інфографіка Сьогодні 10:03 — Енергетика

Яка ціна природного газу в жовтні — інфографіка

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на жовтень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна зросла до понад 26 грн за кубометр.

Про це повідомляє ГазПравда

Читайте також «Нафтогаз» запропонував США 10 енергетичних проєктів

За даними традиційного огляду цін ГазПравди, на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

Місячні цінники у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр.

Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, що базовими в Україні є саме річні пропозиції. А понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Річний тариф від ГК «Нафтогаз України» діє до 30 квітня 2026 року включно.

Раніше «Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку. Про це розповівголова правління компанії Сергій Корецький.

За його словами, цього року Україна вимушена імпортувати рекордні обсяги — близько 6 млрд кубометрів газу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.