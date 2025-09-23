«Нафтогаз» спрямував $1 млрд власних коштів на закупівлю газу перед опалювальним сезоном Сьогодні 20:22 — Енергетика

«Нафтогаз» спрямував $1 млрд власних коштів на закупівлю газу перед опалювальним сезоном

«Нафтогаз України» сплатив $1 млрд із власних коштів на імпорт газу для цьогорічного опалювального сезону. Ще $1 млрд профінансували у Європейському банку реконструкції та розвитку.

Про це розповів голова правління компанії Сергій Корецький у інтерв’ю для Washington Post.

За його словами, цього року Україна вимушена імпортувати рекордні обсяги — близько 6 млрд кубометрів газу.

Загалом Україна вже підписала угоди, які покривають майже 95% потреб країни в газі на початок опалювального сезону 1 листопада.

Для фінансування закупівель, окрім власних коштів, ще $1,5 млрд надали зовнішні партнери — Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші міжнародні інституції.

Корецький зазначає, що російські атаки у лютому-квітні знищили до 42% щодобового видобутку газу в Україні, а влітку — потужності з переробки нафти. Частину відновили, однак компанія готується до нового витка обстрілів енергооб’єктів.

Раніше Reuters припускав, що для повного покриття потреб країні може знадобитися додатково до $1 млрд на закупівлю 1−2 млрд кубометрів газу.

Журналісти агентства зазначали, що Україна має найбільші підземні газосховища в Європі з загальною місткістю 30 млрд кубометрів. У 2024 році у сховищах зберігали до 3 млрд кубометрів газу компанії з-за кордону, але цьогоріч їхні обсяги впали до нуля через загострення атак.

